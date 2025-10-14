Urge Solución Definitiva para Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en Valle Simpson: Vecinos y Diputado Calisto Manifiestan Preocupación por la Demora

Valle Simpson.– El diputado Miguel Ángel Calisto sostuvo una reunión con la directiva y vecinos de Valle Simpson para abordar la “histórica” problemática de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) de la localidad, cuya demora en la concreción de una solución definitiva genera creciente preocupación y “cansancio” entre los habitantes.

La comunidad, representada por su Junta de Vecinos, expresó su frustración ante la falta de avances concretos y la reciente inviabilidad de compromisos de mediano plazo. La actual ubicación de la planta, en medio de la zona urbana, genera problemas de olores y limita el desarrollo del sector, incluyendo la proyectada construcción de un nuevo liceo y de viviendas sociales.

Tras la reunión, el diputado Calisto enfatizó la necesidad de una solución de largo aliento que resuelva de forma integral el saneamiento sanitario del valle y permita su crecimiento futuro.”Sostuvimos una importante reunión con la directiva y los vecinos de Valle Simpson para abordar un problema que es histórico y que tiene cansados a los vecinos: la planta de tratamiento. Se acordó solicitar los recursos y la prefactibilidad para reubicar la planta a un lugar definitivo“, señaló el diputado Calisto.

“Esto es vital no solo para solucionar el problema del saneamiento y la mantención, sino también para permitir que muchos vecinos que hoy no están conectados se integren, y para que los comités de vivienda puedan proyectar sus casas y construir en nuevos terrenos, porque Valle Simpson tiene que seguir creciendo.”

El parlamentario fue enfático al indicar que la planta actual no puede permanecer donde está, ya que “complica el crecimiento del futuro liceo de Valle Simpson” y es “un problema que hay que solucionar de una vez por el tema de los olores y la ubicación”.

La comunidad, en tanto, manifestó su decepción por la falta de un horizonte claro tras años de gestiones.

Daniela Saavedra, Presidenta de la Junta de Vecinos de Valle Simpson, lamentó que una solución de mediano plazo previamente acordada ya no sea viable.”Tuvimos esta reunión debido a que no se va a realizar un comodato que era uno de los compromisos a mediano plazo. Tuvimos que ver hoy cómo vamos a gestionar el tema del largo plazo para la planta de tratamiento. Es una necesidad que viene hace muchos años. Es un tema triste para todos los vecinos, porque no hay ninguna solución todavía definitiva. Esperamos que con estas reuniones y la próxima del 20 de octubre, puedan traer algo más concreto,” indicó Saavedra.

Por su parte, Ilse Velásquez, tesorera de la Junta de Vecinos, manifestó que el avance ha sido lento y que se necesita mayor acción de las autoridades. “La importancia de esta reunión hoy día era saber el avance del tema de la planta de tratamiento, pero realmente no hemos tenido mucho avance. Con la presencia del diputado, ojalá avanzar para que se haga a corto o largo plazo una solución definitiva para Valle Simpson. Creo que falta un poquito más de trabajo, un poquito más de presión,” concluyó Velásquez.