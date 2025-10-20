Familias de “Amuyen 3” junto a autoridades de Gobierno y Municipio visitan avance de sus casas en Puerto Aysén

Un 35% de avance contemplas las obras, con varias viviendas ya construidas, como así también, parte de la urbanización.

Aysen.- Hasta calle Pangal llegaron las 57 familias del comité “Amuyen 3”, quienes divididas en grupo realizaron la visita correspondiente al 35% de avance de sus viviendas. Instancia en la que fueron acompañadas por el delegado presidencial provincial de Aysén Rodrigo Moreno, la seremi de vivienda y urbanismo Paulina Ruz, el alcalde Luis Martínez y representantes de la entidad patrocinante Dalco.

Sin duda, este es un momento emotivo y de alegría para que han esperado por años cumplir el sueño de la casa propia.

“Estamos muy contentos como gobierno de poder hacer esta visita y ver cómo avanza esta construcción. Tuvimos la oportunidad de estar hace 6 meses atrás viendo el inicio de obra y hoy día ya con las casas casi ya listas, con los detalles ya casi terminados, así que pronto llegará el momento de la entrega. Estamos muy felices de poder ver la sonrisa de las familias, quienes han podido visitar y conocer dónde van a vivir a futuro junto a sus seres queridos. Felicitar a todas las partes que hacen posible que esto llegue al mejor de los resultados, a la Seremi, al Serviu, a todo el equipo de funcionarios públicos que trabajaron para hacer posible esto. Pero ello no es posible si los comités no van a la par trabajando con lo con las distintas instituciones que se requiere como el Serviu y el Ministerio de Vivienda. Estos comités llevan un tiempo, tienen la paciencia y han podido ir trabajando en conjunto para llegar a los resultados que hoy podemos ver”, manifestó el delegado presidencial provincial de Aysén, Rodrigo Moreno.

La seremi de vivienda y urbanismo de la región de Aysén, Paulina Ruz, confirmaba que el avance de las obras alcanza un 35%. “Un 35% avance en la obra, para 57 familias de la ciudad de Puerto Aysén, un proyecto que nace en este gobierno y que se va a concretar pronto. La verdad es que para nosotros esto es muy satisfactorio, a la fecha gracias al plan de emergencia habitacional llevamos más de 1000 viviendas en ejecución como algo histórico, pero también como un legado que garantiza el acceso a la vivienda de las familias. En el caso del comité Amuyen 3, comenzamos con ellos en el año 2022, logramos a través del financiamiento ministerial adquirir el terreno de la señora Erica Barría, que era la dueña, luego gracias a este proyecto logramos dejar un sustento que fue a aumentar el subsidio base para todos los proyectos de la región de Aysén y que este pudiera ser financiado. Iniciamos las obras, entregamos los certificados de subsidio en enero y ya vemos al día de hoy cómo está avanzando la urbanización y también la ejecución de las viviendas”.

El alcalde de la comuna de Aysén, Luis Martínez, agradeció la invitación de las familias a esta importante instancia y destacó que, “en 3 años van a tener su casa y son de primer nivel con revestimiento, con cierre perimetral. Esto es lo que se merece una persona cuando espera tanto tiempo. Hay otros comités que no tienen la misma suerte, pero este es un comité muy tranquilo, un comité que no tuvo que hacer grandes manifestaciones, pero es porque les tocó diferente, porque tenían un apoyo diferente, un lugar diferente y un terreno que fue apto. Así que estoy muy feliz porque son vecinos nuestros que empiezan a ver este sueño hecho realidad”.

Ximena Santana, presidenta comité “Amuyen 3”, se mostró feliz y emocionada al ver el avance de sus futuras casas, la materialidad, los distintos espacios y la urbanización. “Es maravilloso ver las casas por dentro como están de bonitas, amplias, un sitio también amplio. No tengo palabras para agradecerle, por ejemplo, a la EP Dalco, ellos nos han guiado en todo, a la Seremi, yo no puedo dejar de no nombrarla porque este proyecto es de ella, o sea, si no hubiese sido por todo lo que se lo jugó y luchó por sacar adelante esto, este proyecto no estaría funcionando, no estaríamos hoy en día acá viendo nuestras casas”.

Desde el gobierno, el delegado presidencial provincial de Aysén, Rodrigo Moreno, destacó el buen trabajo logrado entre los organismos del estado y el comité “Amuyen 3”, lo que permitió avanzar y llegar hoy en día a un importante porcentaje de avance en las obras de las 57 viviendas que considera el proyecto.