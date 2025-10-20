Puerto Aysén: Formalizan a imputado por homicidio y otros cuatro delitos

Sujeto de 54 años, fue puesto en prisión preventiva y se decretó un plazo de investigación de 120 días.

Puerto Aysen.- Tras una investigación coordinada entre la Fiscalía Local de Aysén-Cisnes y la Policía de Investigaciones, fue formalizado este domingo un imputado de 54 años como autor de cinco delitos que afectaron a una víctima de 78 años, los cuales corresponden a homicidio simple, usurpación de inmueble, ultraje de cadáver, usurpación de identidad y estafa residual, hechos ocurridos entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre de este año. El imputado fue detenido el pasado viernes 10 de octubre.

Las diligencias de este caso fueron efectuadas por la Brigada de Homicidios Coyhaique, Bicrim de Puerto Aysén y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, sumado a profesionales del Servicio Médico Legal y peritos químicos y bioquímicos del Laboratorio de Criminalística Central de la PDI.

FORMALIZACIÓN

De acuerdo a lo expuesto en la formalización por el Fiscal Pedro Poblete Viejo, quien estuvo acompañado por el fiscal Álex Olivero Núñez, en días y horas no precisadas entre el 20 de septiembre y 10 de octubre del año 2025 -en base a las diligencias realizadas por la PDI-, en el interior de un domicilio ubicado en calle Galvarino Riveros de Puerto Aysén, el imputado desplegó acciones idóneas para dar muerte a la víctima, logrando su cometido.

El fiscal Poblete agregó que, tras privar de su vida a la víctima, el imputado, quien arrendaba uno de los departamentos exteriores ubicados en el domicilio de la persona afectada, se trasladó hasta la vivienda principal, ocupando ilegalmente su vivienda.

En un tiempo posterior a dar muerte a la víctima, dentro del período antes indicado y con la finalidad de ocultar el hecho, asegurar su impunidad y aprovecharse de los bienes del afectado, tomó su cadáver y realizó una serie de acciones para ocultar el homicidio y hacer desaparecer las evidencias.

La presente investigación se originó en el marco de una investigación para dar con el paradero de la víctima, tras una denuncia por presunta desgracia realizada por parte de su hijo, mencionó el fiscal Jefe de Puerto Aysén-Cisnes.

Además, el imputado mientras ocupaba ilegalmente la vivienda, ofreció en arriendo los departamentos ubicados en el inmueble, realizando la oferta mediante una publicación de Facebook. Producto de esta publicación, otra persona resultó afectada, siendo perjudicada en $250.000 pesos.

En la audiencia de formalización, realizada desde las 11.00 de la mañana de hoy, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado por peligro de fuga, la suma de delitos y por peligro para la seguridad de la sociedad, medida cautelar a la que accedió el juez Rodrigo Grez, quien fijó un plazo de investigación de 120 días. Las diligencias investigativas en este caso continúan por parte de la PDI y la Fiscalía.

TRABAJO PDI

Según el jefe de la Brigada de Homicidios Coyhaique cuando llegaron al domicilio de la víctima, en su interior se encontraba una persona de 54 años, quien manifestó que el desaparecido habría salido de la ciudad con destino al norte del país por un supuesto negocio inmobiliario. “Luego de varios días de trabajo, se pudo establecer una posible secuencia, principalmente que daba como antecedente que el desaparecido dejó de ser visto por vecinos cerca o en los días posteriores al 18 de septiembre, sin que nadie supiera de él, motivo por el cual se tomaron declaraciones a testigos, se analizaron cámaras de seguridad, pero principalmente la colaboración de vecinos que permitieron establecer una dinámica de su comportamiento, hábitos y enfermedades bases, que hacían imposible que la persona desaparecida haya salido de manera voluntaria desde su casa. Así, y luego de los días y corroborada la identidad respecto de que los restos óseos eran de la persona desaparecida, se pusieron los antecedentes al Ministerio Público, quienes se generaron la convicción de que estábamos en presencia de un homicidio”, comentó el jefe de la BH Coyhaique, comisario Ítalo Todaka.

Cabe recordar que la persona que se encontraba en el inmueble fue detenida por la PDI en primera instancia por el delito de Inhumación Ilegal, pero la audiencia de formalización no se llevó a cabo, el imputado presentó un problema de salud de gravedad lo que implicó que fuera derivado a la UCI del Hospital Regional de Coyhaique. Esta situación habría cambiado el día sábado, puesto que, personal médico del recinto hospitalario se contacta con la BH Coyhaique para avisar que el imputado había intentado huir del recinto, siendo detenido por los detectives en el lugar y puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Aysén.

En cuanto a los nuevos antecedentes, expuestos en la audiencia de formalización, obtenidos por el trabajo de los detectives en el sitio del suceso, de los peritajes realizados por personal del Laboratorio de Criminalística y del Servicio Médico Legal, se habría confirmado la identidad de la víctima. “Gracias al trabajo del Servicio Médico Legal, odontológicamente, se pudo establecer fehacientemente la identidad de estos restos óseos, que como ya sabemos corresponden a la misma persona con la cual fue denunciada por presunta desgracia”, finalizó el comisario Todaka.