Minvu iniciará ejecución de proyectos urbanos por casi 2 mil millones de pesos en la región

Más de mil 935 millones de pesos invertirá el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en la pronta ejecución de importantes obras de desarrollo urbano que beneficiarán a las familias de diferentes comunas de la región de Aysén.

De acuerdo a lo informado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Paulina Ruz Delfín, se trata de obras que ya fueron licitadas y adjudicadas por el Serviu regional, por lo que su ejecución podría empezar en las próximas semanas, con el positivo impacto para la economía y el desarrollo regional.

Los proyectos que pronto se empezarán a hacer realidad son: la pavimentación de diversas calles de Villa La Tapera, en la comuna de Lago Verde, por un monto que bordea los 683 millones de pesos y la pavimentación de diversas calles seleccionadas en el llamado número 34 del Programa de Pavimentación Participativa del Minvu, el cual contempla una inversión que supera los 721 millones de pesos y donde se incluyen calles, pasajes y veredas de varias ciudades.

Por otra parte, agregó la Seremi Paulina Ruz, se ejecutarán dos grandes proyectos que tienen que ver con el mejoramiento de espacios públicos. El primero es la conservación de la plaza Baquedano de Coyhaique, más conocida como plaza del Pionero, con recursos del Programa de Espacios Públicos del Minvu por un monto cercano a los 171 millones de pesos. El segundo proyecto tiene que ver con la conservación del Parque Costanera Río Simpson de Coyhaique, a través del Programa de Conservación de Parques Urbanos del Minvu, por un monto que alcanza los 358 millones de pesos, aproximadamente. En este último caso se trata de una inversión a tres años donde se contemplan obras como el corte de pasto, limpieza, eliminación de grafitis y renovación del mobiliario urbano, entre otros.

“Estamos hablando de una inversión ministerial de casi dos mil millones de pesos en proyectos que serán muy relevantes para mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Por un lado, tenemos la pavimentación de calles en varias comunas, donde destaca el proyecto que iniciaremos esta semana en Villa La Tapera, localidad de la comuna de Lago Verde, donde serán intervenidos más de 500 metros lineales de calles y veredas. Por otra parte, está el mejoramiento de dos espacios públicos muy visitados por nuestras familias de Coyhaique y el resto de la región, como son el Parque Costanera Río Simpson y la Plaza Baquedano, más conocida como la Plaza del Pionero. Estas obras están destinadas a ofrecer alternativas de esparcimiento y vida sana que son muy demandadas y valoradas por nuestras familias, especialmente en épocas de primavera y de verano”, señaló.

Finalmente, la Seremi Paulina Ruz enfatizó en que la ejecución de estos proyectos se traducirá no solo en una mejor calidad de vida para las familias de sectores urbanos y rurales, sino que también un mayor dinamismo para las economías locales, abriendo nuevas opciones de trabajo para las empresas constructoras regionales y en paralelo generando nuevos puestos de trabajo, los que muchas veces son ocupados por personas de las mismas localidades.