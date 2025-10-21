Realizan reconocimiento a estudiante de Chile Chico que ganó viaje a Centro Espacial de Inglaterra

Fundación Educacional Oportunidad visitó la Escuela Básica de Chile Chico para homenajear a Luchiana Rosso Batlle, de 5 años, quien viajará junto a su madre en enero de 2026 gracias a su destacada asistencia escolar en educación parvularia.

Chile Chico.- Este martes 21 de octubre, Fundación Educacional Oportunidad junto a la Escuela Básica de Chile Chico, realizaron una ceremonia de reconocimiento a la estudiante Luchiana Rosso Batlle, de 5 años, quien es una de los 16 ganadores del concurso “Haz que Despeguen” y que en enero de 2026 viajará con todos los gastos pagados al Centro Espacial Nacional de Inglaterra, por su asistencia destacada a clases.

Durante la ceremonia, la coordinadora del programa Asistencia Escolar de Fundación Educacional Oportunidad, Rayén Carnot, entregó a Luchiana, un diploma de reconocimiento al esfuerzo por asistir a clases regularmente y un atlas del espacio para familiarizarse con la temática que será el foco del viaje que realizará a Inglaterra.

Asimismo, el establecimiento recibió una placa recordatoria como reconocimiento por su esfuerzo por fomentar la asistencia regular de sus estudiantes. Por su parte, el equipo educativo de educación parvularia recibió un set de cuentos de “Súper Asistencia” para seguir motivando a las niñas y niños a que no falten.

Gerda Batlle, mamá de Luchiana, dijo que “la ceremonia de reconocimiento fue una emoción muy grande. Ver que hoy se reconozca el esfuerzo y constancia de mi hija me llena de orgullo, así como que representantes de la fundación hayan viajado hasta acá demuestra que realmente valoran a nuestros niños y creen en ellos. Es un gesto que nos llega al corazón y que nos motiva a seguir acompañando a nuestros hijos en cada paso de su camino”.

Rayén Carnot, coordinadora del programa Asistencia Escolar de Fundación Educacional Oportunidad señaló que “poder venir hasta Chile Chico para entregar este premio en persona es realmente emocionante. Quisimos estar aquí porque la asistencia es un esfuerzo compartido, un logro que pertenece a Lucchiana, quien tuvo un 94% de asistencia durante el primer semestre, a su familia y a su educadora, a su técnico y a toda la comunidad educativa que la ha acompañado día a día”.

Y agregó que “este reconocimiento busca justamente poner en valor ese compromiso, ese trabajo constante y silencioso que hay detrás de cada día de clases. Y qué mejor manera de celebrarlo que con un viaje tan inspirador como este, donde ella podrá visitar el Centro Espacial Nacional de Inglaterra, un lugar que acerca la ciencia y el espacio a las niñas y los niños de una forma mágica, y además recorrer Londres, una de las ciudades más emblemáticas del mundo. En Fundación Educacional Oportunidad estamos convencidos de que será una experiencia que marcará su vida”.

Por su parte, el director de la Escuela Básica de Chile Chico, Juan Rabuco Ramírez, indicó sobre el premio que “como escuela lo vemos como un refuerzo para que todas las familias comprendan lo importante que es la asistencia a clases desde la educación inicial. Por otra parte, la fundación nos dejó una placa que pondremos en el establecimiento y que será un símbolo de que asistir a clases es una oportunidad”.