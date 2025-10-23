Violento accidente en ruta 240 Aysén – Coyhaique cobra la vida de una conductora

Además, hubo otras dos personas que resultaron lesionadas. Fiscalía junto a la SIAT de Carabineros investigan el caso

Aysen.- Pasadas las 21 horas del miércoles 22 de Octubre, se registró un lamentable accidente en la ruta 240 Aysén – Coyhaique, en el kilómetro 36 aproximadamente, donde falleció una mujer y otras dos personas resultaron con lesiones de carácter reservado.

Se trató de un choque de alta energía, que por sus características activó el ABC de la emergencia, concurriendo ambulancia, bomberos y carabineros al lugar, para adoptar el procedimiento y colaborar en el rescate de las personas.

“Fuimos despachados a un accidente tránsito al kilómetro 36, pasado San Sebastián, en la cual tuvimos un accidente de alta energía, dos lesionados, uno policontuso y otro con lesiones de carácter reservado que fue trasladado rápidamente en la ambulancia. Y lamentablemente ahí encontramos en el otro móvil, una femenina, ya fallecía”, informó el segundo comandante del cuerpo de Bomberos de Aysén, Carlos Díaz.

Al lugar del accidente también concurre el fiscal adjunto de Aysén – Cisnes, Alex Olivero, quien entregó algunos antecedentes del hecho, “efectivamente, de manera muy lamentable, venía un vehículo con una conductora desde Coyhaique hacia Aysén y a su vez iba una camioneta desde acá de Aysén hacia Coyhaique y en este sector, por razones que son materia de investigación, colisionaron de manera frontal y la lamentablemente la conductora se encuentra fallecida y hay dos personas lesionadas de la camioneta que fueron trasladadas por el SAMU a Coyhaique para efectos de su atención”.

En términos de continuar con la investigación y esclarecer lo ocurrido, “se dispuso la concurrencia de la SIAT de la sección de investigación de accidente de tránsito de Carabineros y el servicio médico legal. La SIAT hace un peritaje, un informe bien completo y después elabora un informe y con ello se establecen la causa del accidente. Y obviamente hay que hacer un informe de la pericia de autopsia del servicio médico legal”.

Otro accidente

Después de algunos minutos de ocurrido este accidente, se registró un segundo hecho muy cerca del lugar, donde otra conductora, habría salido del camino y habría resultado con lesiones de carácter leve, realizando el procedimiento de rigor personal de Carabineros.