La Junta vivirá la primera versión del Festival de la Carne este sábado 25 de octubre

Este sábado 25 de octubre, desde las 11:00 horas, el sector Plaza de La Junta será el punto de encuentro para la primera versión del Festival de la Carne, actividad organizada por el Barrio Turístico y Comercial Cordón Barros Arana La Junta, con el financiamiento del Gobierno Regional de Aysén, a través del FNDR 8%, y el apoyo de la Municipalidad de Cisnes.

Cisnes.- El evento tiene como propósito poner en valor la carne como producto emblemático del territorio, destacando el trabajo de productores y emprendedores locales. A lo largo de la jornada se podrá disfrutar de cocina en vivo, asados comunitarios y degustaciones de productos derivados, entre ellos ovino, bovino, liebre, locos, jaiba, salmón y merluza, ofreciendo una experiencia que celebra los sabores, oficios y tradiciones del campo y mar patagónico, fortaleciendo la identidad productiva y gastronómica de la zona norte de la comuna de Cisnes.

El encuentro también contará con una exhibición y venta de artesanías, además de un variado programa musical con las presentaciones de Los Lazos, Mauro Zúñiga y Energía X, banda que será la encargada de cerrar la jornada con un show al aire libre, invitando a disfrutar en comunidad de un ambiente festivo y familiar.

Desde las redes sociales institucionales de la Municipalidad de Cisnes reforzaron la invitación a participar de esta primera versión, destacando las múltiples actividades que se realizarán durante la jornada.

“La invitación está abierta a toda la comunidad y a quienes visiten la zona, para disfrutar de un día lleno de sabores, música y tradición, en un evento 100% gratuito que celebra la identidad gastronómica y productiva del Pueblo del Encuentro” señalaron desde la organización.