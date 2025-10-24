SENCE Aysén invita a postular a Cursos online de Talento Digital e Inteligencia Artificial

Se trata de los programas “Hazlo con IA” y a las Becas de “Talento Digital Reinvéntate”

Puerto Aysén.- Un llamado a postular su oferta programática está realizando el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo – SENCE, de la región de Aysén, son dos programas que ofrecen cursos de manera 100% E-learning, con subsidios por avances y en algunos casos, pueden optar funcionarios públicos, lo que es una apuesta innovadora que justamente busca mejorar y potenciar la función en el aparataje estatal.

Los cursos están disponibles en “Hazlo con IA”, son gratuitos y 100% en línea. No requieren conocimientos previos y cada usuario recibirá una ruta personalizada de aprendizaje, compuesta por cursos fundamentales y contenidos adaptados a las necesidades de su labor en el sector público. Así lo destacó el director regional del SENCE Aysén, Nelson Garrido Morales “Tenemos los cursos “Hazlo con IA” tras el exitoso inicio con más de 25 mil trabajadores de mipymes inscritos en la primera etapa, el proyecto público-privado Hazlo con IA inició su segunda fase. Son 18 cursos de Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) gratuitos y en línea, especialmente diseñados para funcionarios públicos, tanto del gobierno central, como de los otros poderes del Estado, las administraciones locales y los órganos autónomos. La segunda fase de Hazlo con IA contempla 18 cursos orientados a formar a unas 32.000 personas que trabajan en el sector público, con el fin de impulsar el uso estratégico y responsable de la IA, de cara a mejorar la gestión y los servicios a la ciudadanía. Estos cursos incluyen módulos de introducción a la IA, ética y uso responsable, automatización de procesos, diseño de prompts para gestión pública y aplicaciones prácticas en áreas clave” manifestó.

El Seremi(s) del Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro, comentó sobre estos cursos gratuitos de Sence, “Desde el punto de vista laboral, el cambio es una constante y debemos estar preparados como trabajadores a vivir estas transformaciones y adaptarnos a ellos. Por eso Sence a través de estos cursos de talento Digital y Hazlo con IA (Inteligencia Artificial) y otros que tiene a libre disposición en su sitio web, buscan capacitar y entregar herramientas fundamentales en los días actuales, que hay que aprovecharlos desde el punto de vista laboral y también personal”.

La autoridad laboral añadió, “Precisamente esta semana junto al Observatorio Laboral de Aysén, la Dirección del Trabajo y el CFT Estatal realizamos un Seminario de Prospección Laboral sobre el Futuro del Trabajo para dirigentes sindicales, y así prepararlos para lo que viene, ya que como Región de Aysén no nos podemos quedar atrás y esa también es una responsabilidad personal, de cada trabajador y trabajadora. Como Gobierno, nos estamos preocupando y ocupando de apoyar a los trabajadores a insertarse de mejor en los nuevos escenarios y necesidades del campo laboral”, manifestó.

Con el propósito de seguir ampliando las oportunidades laborales en el sector tecnológico y responder a la creciente demanda de talento digital en el país, Talento Digital para Chile y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) se encuentran en proceso de postulación de una nueva edición del programa Reinvéntate, que pone a disposición 2.075 becas gratuitas en áreas de alta demanda como programación, análisis de datos, diseño UX/UI y ciberseguridad. La iniciativa lanzada el 9 de octubre pasado, ha resultado un éxito por lo que SENCE y Talento Digital para Chile, decidieron extender la postulación por cinco días cerrando el proceso en sence.cl, el próximo martes 28 de octubre.

“Invitamos a postular a nuestro programa “Talento Digital Reinvéntate”, donde se amplió el plazo de postulación, tenemos una oferta variada de cursos de capacitación, El programa está dirigido a personas que hoy no tienen trabajo y que hayan trabajado como dependientes o independientes, con cotizaciones registradas en los últimos 36 meses. Esta iniciativa busca capacitar en carreras tecnológicas de alta demanda, entregando nuevas habilidades y más oportunidades de reinserción laboral, a través de dos líneas de formación: una de nivel inicial (Entry Level), pensada para quienes recién comienzan en el mundo digital, y otra de especialidad, dirigida a personas con experiencia o formación técnica o profesional en áreas afines que deseen profundizar. Hay que señalar que quienes deseen postular se deben encontrar sin trabajo, hay que ser mayor de 18 años, se debe contar con al menos 3 cotizaciones en los últimos 36 meses, ósea 3 años y no haber percibido una renta bruta superior en el último año superior al $1.200.000.- estos cursos son todos de modalidad online, cuentan con subsidios por avance de 4000 y 5000 pesos” señaló el director regional.

Un programa gratuito y de alcance nacional

El programa Reinvéntate – Línea Talento Digital ofrece formación intensiva bajo la metodología bootcamp, que permite adquirir habilidades técnicas y prácticas en un periodo de entre 3 y 6 meses, facilitando una rápida inserción en el mercado laboral.

Los cursos se imparten en modalidad online, están dirigidos a personas cesantes o trabajadores independientes de todo el país y son 100% gratuitos en formato e-learning.

Entre los programas disponibles destacan:

• Fundamentos de Ciencia de Datos

• Fundamentos de Análisis de Datos

• Fundamentos de Arquitectura Cloud

• Fundamentos de Product Owner

• Fundamentos de Seguridad en Plataformas Computacionales

• Desarrollo de Aplicaciones Front-End, Full Stack Java, Full Stack JavaScript y Python

• Desarrollo de Aplicaciones Móviles Android

• Diseño UX/UI