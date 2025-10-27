Extensión del cierre temporal de senderos en el Parque Nacional Queulat

La Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura, a través de su Oficina Área La Junta, informa a la comunidad y a los visitantes del Parque Nacional Queulat la extensión del cierre temporal de los senderos Laguna Témpano y La Morrena (antiguo Ventisquero Colgante), medida que se mantendrá vigente hasta nuevo aviso.

Coyhaique.- De un total de 14 km de senderos operativos, solo 3,8 km permanecen cerrados, mientras el resto del parque continúa abierto y disponible para el disfrute de todos quienes deseen conocer este maravilloso entorno natural.

El cierre responde a la ejecución del proyecto “Construcción de infraestructura de uso público, Parque Nacional Queulat, Senderos–Ventisquero Colgante, etapa 2”, financiado por el Gobierno Regional de Aysén, con una inversión de $1.698 millones de pesos. La unidad formuladora del proyecto es CONAF, mientras que la unidad técnica corresponde al Departamento de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Esta obra busca mejorar la experiencia de los visitantes mediante la incorporación de nuevas pasarelas, miradores y señaléticas que aumentarán la seguridad y el acceso dentro del parque.

Mientras se desarrollan los trabajos, permanecen abiertos los siguientes senderos:

• Sector Ventisquero Colgante: Huella de Glaciación, Mirador Panorámico, Ciudad de los Césares y Leviñanco.

• Sector Portezuelo Queulat: Laguna Los Quetros y Padre García.

• Sector Angostura: Los Pumas y Paso Los Colonos.

El Parque Nacional Queulat, con una superficie de más de 154 mil hectáreas, protege bosques, montañas y glaciares únicos en la región de Aysén. Se ubica a 180 km al sur de Chaitén y a 165 km al norte de Coyhaique, y se accede fácilmente por la Carretera Austral (Ruta 7). Entre sus principales actividades destacan la observación de flora y fauna, caminatas, pesca, fotografía, navegación, entre otros.

Reiteramos nuestro compromiso de mantener informada a la comunidad y a los turistas sobre los avances y mejorar sus experiencias en nuestras áreas protegidas. Toda la información actualizada está disponible en los sitios oficiales:

www.conaf.cl

www.pasesparques.cl

Para consultas adicionales puede hacerlo a: aysen.oirs@conaf.cl

Desde CONAF_Aysén agradecemos la comprensión y el respeto por estas medidas que buscan resguardar la seguridad de los visitantes y la conservación de este valioso entorno natural.