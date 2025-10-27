Carabineros detuvo en control vehicular a sujeto con arma, municiones y droga

La acción policial, enmarcada en controles preventivos rurales, se concretó tras una alerta positiva del ejemplar canino “Gazu” de la Sección OS7, lo que derivó en la incautación de una pistola, más de 60 cartuchos y marihuana.

En un procedimiento que destaca la coordinación entre unidades especializadas y destacamentos rurales, personal de Carabineros de Chile logró la detención de un individuo por porte ilegal de armas, municiones y posesión de drogas en la comuna de Coyhaique.

El hecho se registró cerca de las 11:30 horas de ayer en el kilómetro 641 de la Ruta 7 Sur, cuando funcionarios del Retén “El Blanco” realizaban controles vehiculares preventivos en coordinación con la Sección OS7 Aysén.

Detención

Durante la fiscalización de un vehículo particular, el ejemplar canino detector de drogas, “Gazu” del OS7, efectuó una alerta positiva, motivando la revisión exhaustiva del móvil. En el lugar, Carabineros detuvo a un ciudadano chileno de 34 años, quien portaba consigo más de 60 cartuchos calibre 6.35.

Por instrucción del fiscal de turno, se efectuó un ingreso al domicilio del imputado. En la vivienda, el personal especializado del OS7, con el apoyo de efectivos del Retén “El Blanco”, incautó nueva evidencia que terminó de configurar los delitos.

Evidencia incautada

Como resultado final del operativo, Carabineros logró incautar una pistola marca Star calibre 6.35 (sin encargo vigente), dos cargadores, un total de 67 cartuchos calibre 6.35 y ocho gramos de marihuana.

El detenido, quien no registra antecedentes penales ni órdenes judiciales pendientes, fue puesto a disposición del Ministerio Público para el correspondiente control de detención, tras ser imputado por infracciones tanto a la Ley 20.000 sobre Drogas, como a la Ley 17.798 sobre Control de Armas y Explosivos.

Desde la 1ra. Comisaría de Coyhaique, Carabineros enfatizó en la importancia de este tipo de operativos preventivos en zonas de tránsito y rurales. El comisario de Coyhaique, Mayor Sebastián Casanueva indicó que “este resultado refleja el compromiso permanente de nuestros funcionarios por mantener la seguridad y tranquilidad de los vecinos, reforzando la fiscalización en rutas y sectores fronterizos para prevenir delitos vinculados al tráfico de drogas y porte ilegal de armas”, señaló.