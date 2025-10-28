En Lago Verde dieron inicio a nuevas obras de pavimentación en Villa La Tapera

Con la entusiasta participación de dirigentes, vecinos y autoridades se desarrolló el pasado viernes la ceremonia en que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el municipio de Lago Verde dieron la partida a nuevas obras de pavimentación de calles y vedas en Villa La Tapera, localidad ubicada a unos 180 kilómetros al norte de la capital regional.

Lago Verde.- Los proyectos se harán realidad en el marco del llamado número 34 del Programa de Pavimentación Participativa del Ministerio de Vivienda, el cual se aplica en conjunto con los municipios y que en este caso considera una inversión sectorial que bordea los 700 millones de pesos.

El proyecto será ejecutado por la empresa constructora Mallines SPA y considera la pavimentación de algunos tramos de las calles Bernardo O’Higgins, Pascual Figueroa, Los Calafates y Calle Comercio, sumando más de 500 metros lineales de nuevos pavimentos.

El esperado inicio de las obras fue destacado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Paulina Ruz Delfín, afirmando que se trata de adelantos que no solo permiten optimizar el desplazamiento de vehículos y peatones, sino también renovar la imagen de la localidad y sobre todo seguir mejorando la vida de los vecinos y vecinas. “Como Ministerio de Vivienda ya hemos pavimentado más del 95% de las calles de la región gracias a este Programa de Pavimentos Participativos. Son obras urbanas importantes para recuperar espacios públicos, pero sobre todo para mejorar la calidad de vida de las familias de las diez comunas de la región. En el caso de Villa La Tapera, hace más de 10 años que no tenían un proyecto como este, lo cual genera empleo, pero también genera desarrollo y producción para toda la comunidad. Valorar también que este es un programa que lleva muchos años en la región, desde el año 94, generando reactivación económica y descentralización y de los beneficios del Estado”, precisó.

La presidenta de la junta de vecinos N° 2 de Villa La Tapera, Carla Hernández, valoró también el inicio del proyecto, destacando que es muy significativo para el presente y el futuro de la localidad. “Excelente, orgullosa por este gran avance que vamos a tener de cuatro calles pavimentadas, orgullosa de poder participar. Yo había estado en la última pavimentación que hubo hace 14 años atrás. Fui cocinera de esa empresa, hoy en día del otro lado obviamente, siendo dirigente vecinal. Así que muy orgullosa de recibir a las autoridades aquí en nuestra casa, esperando que podamos seguir trabajando y avanzando en el futuro”, manifestó.

También la Alcaldesa de la comuna de Lago Verde, Claudia Valdés Vásquez, expresó su satisfacción de ver que el trabajo que realizan rinde frutos para bien de la comunidad. “Muy contenta, muy agradecida de poder estar haciendo la entrega de terreno a la empresa que se adjudicó esta importante obra que es la pavimentación de cuatro calles en la localidad de Villa La Tapera, un convenio con la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Aysén. Y la verdad que estas obras son importantes porque nos van a permitir mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, mayor seguridad y también ir embelleciendo nuestro pueblo. Así que muy, muy contenta de la actividad que se realizó hoy y que hace que nuestra comuna vaya desarrollándose y vaya creciendo cada día más con obras que son relevantes para nuestras familias”, indicó.

Tras la entrega de certificados de pavimentación a la directiva de la Junta de vecinos, los pobladores y autoridades se trasladaron hasta dos de las calles que serán intervenidas, donde firmaron en forma simbólica las actas que ratifican el inicio de la intervención, la que considera un ancho de calzada de 7 metros y una superficie total que supera los 3 mil 500 metros cuadrados de hormigón. El proyecto incluye aceras en ambos costados además de soleras y obras anexas como evacuación y drenaje de aguas lluvias.