Corte de Coyhaique confirma la prisión preventiva de imputado por homicidio y ultraje de cadáver

La Corte de Coyhaique rechazó hoy –martes 28 de octubre– el recurso de apelación presentado por la defensa y confirmó la resolución que dejó en prisión preventiva a Luis Antonio Leiva Faúndez, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de homicidio simple, ultraje de cadáver, ocupación ilegal de inmueble, usurpación de identidad y estafa. Ilícitos perpetrados en la ciudad, entre fines de septiembre y el día de su detención: el viernes 10 de octubre pasado.

Coyhaique.- En fallo unánime (causa rol 383-2025), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Pedro Castro, el fiscal judicial Jaime Álvarez y el abogado (i) Selim Carrasco– confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén, al compartir que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

“(…) estimándose que concurren indicios suficientes que dan cuenta de la existencia de los delitos que se investigan, así como presunciones fundadas de la participación del imputado Luis Antonio Leiva Faúndez, en calidad de autor, aparece que su libertad resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, en razón de la gravedad de la pena asignada al delito de homicidio, la multiplicidad de ilícitos imputados y las circunstancias de comisión de estos, sumado a la circunstancia de no poseer el imputado irreprochable conducta anterior dada la existencia de condenas anteriores constitutivas de crimen, por lo que, en consecuencia, la necesidad de cautela solo puede ser abordada, con suficiencia, mediante el decreto de la prisión preventiva, al vislumbrarse que las demás previstas por el ordenamiento jurídico impiden cubrir adecuadamente los fines del proceso y conforme, además, a lo dispuesto en los artículos 140 y siguientes del Código Procesal Penal, SE CONFIRMA, con costas, la resolución apelada de fecha diecinueve de octubre de dos mil veinticinco, por la que se impuso la medida cautelar personal de prisión preventiva respecto del nombrado Leiva Faúndez”, consigna la resolución.

Según el ente persecutor, a fines de septiembre de 2025, el imputado habría dado muerte a P.R.E.S., dueño del inmueble donde residía. Cuerpo que, con el propósito de ocultar el crimen y asegurar su impunidad, habría descuartizado e incinerado en una estufa a leña, utilizando para ello herramientas y elementos acelerantes, tales como bencina y pinturas.

Tras dar muerte de la víctima, el imputado se mantuvo ocupando ilegalmente la vivienda y ofreció en arriendo habitaciones de la casa principal y dos departamentos aledaños, haciéndose pasar por su verdadero dueño. Ardid que le permitió engañar a un arrendatario, quien le pagó $250.000.

Luis Antonio Leiva Faúndez fue detenido alrededor de las 14 horas del 10 de octubre de 2025, por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes llegaron hasta el domicilio en cumplimiento en las diligencias ordenadas ante la denuncia por presunta desgracia presentada por un hijo de la víctima.