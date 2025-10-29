Comunidad de Caleta Tortel contará con nuevos muelles que mejorarán su conectividad interna

La Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas en la Región de Aysén diseñará dos nuevos muelles para Caleta Tortel, ubicados en los sectores de Rincón Bajo y Playa Ancha, anuncio hecho por el director regional de la DOP, Álvaro Díaz Contreras, quien junto a su equipo técnico, analizaron junto a la alcaldesa de Tortel, Marisela Jiménez Cruces, nuevas iniciativas en la comuna.

Caleta Tortel.- En la visita, el director efectuó un recorrido por diversos sectores que requieren el apoyo técnico del equipo de Obras Portuarias y posteriormente se reunió con la alcaldesa y su equipo, instancia en la que destacó los avances que beneficiarán directamente a la comunidad.

“Hemos podido dar visita a algunas obras de la comuna en donde necesitan y requieren de nuestro apoyo como Dirección de Obras Portuarias para poder hacer obras de conservación o mejoramiento de infraestructura portuaria, y nos reunimos con la Alcaldesa para poder analizar distintas iniciativas que estamos llevando a cabo y que pueden ser desarrolladas en el corto plazo, como es el diseño de dos nuevos muelles para Caleta Tortel, uno ubicado en Rincón Bajo y otro en el sector de Playa Ancha. En ambas iniciativas tenemos un importante avance en la consultoría de diseño cercano al 70% y en el mes de noviembre vamos a realizar una reunión con la comunidad para poder informarles en detalle los resultados de este diseño”.

La Alcaldesa junto con agradecer la visita a la comuna del director de Obras Portuarias, destacó el trabajo y la colaboración de ambos sectores para concretar obras que sirven de apoyo a la comunidad.

“Sin duda es una reunión muy enriquecedora donde pudimos exponer varias situaciones, materias en las que necesitamos intervención por parte del Servicio. Quiero agradecer también la disposición y la visita que realizará al sector de la Isla de los Muertos, un lugar patrimonial que requiere de mantención, conservación, así que espero puedan salir buenas iniciativas al respecto”.

El equipo de Obras Portuarias posteriormente se trasladó hasta la Isla de Los Muertos, en donde inspeccionaron el estado de la infraestructura portuaria construida en este sector.

“Fuimos hasta la Isla de Los Muertos en apoyo a la comuna de Tortel, esa no es nuestra infraestructura, pero también nosotros podemos colaborar con inspecciones e informes técnicos que desarrollan nuestros especialistas de la Dirección”, aseguró Álvaro Díaz.

En esta misma línea de acción, también realizaron un recorrido por distintos lugares de Caleta Tortel, en donde existen algunas zonas de embancamiento de sedimentos. “Nosotros podemos ir aportando con ideas o con información útil para la municipalidad en busca de fondos y presupuesto para que ellos puedan ir desarrollando distintas iniciativas en beneficio de la comunidad en el ámbito de seguridad y conectividad”, señaló el directivo del MOP

Con relación al proyecto de ampliación de infraestructura portuaria en Puerto Yungay, la autoridad regional de Obras Portuarias del MOP destacó algunos avances. “Este es un proyecto que está desarrollado por la Dirección de Obras Portuarias a nivel de anteproyecto y en los próximos años vamos a abordar esta iniciativa a nivel de ingeniería y arquitectura de detalles para posteriormente pasar a la etapa de ejecución”.

Cabe señalar que, la Dirección de Obras Portuarias, está constantemente trabajando en nueva infraestructura o en dar conservación a la infraestructura existente, así como también proyectando nuevas embarcaciones y en la conservación de las embarcaciones que sirven para entregar conectividad a las comunidades y a la región de Aysén.