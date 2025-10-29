La tasa de desocupación en la Región de Aysén fue 4,7% en el trimestre julio – septiembre de 2025

En doce meses se registró un ascenso de 0,3 puntos porcentuales, explicado por la disminución de la fuerza de trabajo (-1,1%), menor a la presentada por las personas ocupadas (-1,5%).

Aysen.- En 4,7% se ubicó la tasa de desocupación en la Región de Aysén durante el trimestre julio – septiembre de 2025 (JAS 2025), de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra significó un ascenso de 0,3 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, debido a que la reducción de la fuerza de trabajo (-1,1%) fue menor a la presentada por las personas ocupadas (-1,5%).

Respecto al mismo periodo del año anterior, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 70,1% y 66,8%, decreciendo 1,3 pp., y 1,5 pp., respectivamente. Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 5,3%, influida principalmente por la población inactiva potencialmente activa (29,9%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 6,4%, con un incremento de 0,2 pp. en doce meses; mientras que en los hombres, la tasa de desocupación fue 3,4%, con un alza de 0,6 pp. en el mismo período.

Disminución de personas ocupadas

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas experimentó una disminución de 1,5%, incididas únicamente por mujeres (-3,3%).

Los sectores que más contribuyeron a la reducción de la población ocupada fueron administración pública (-21,9%), enseñanza (-4,9%) y transporte (-1,8%); mientras que por categoría ocupacional, el descenso se observó principalmente en asalariados formales (-2,6%) y asalariados informales (-11,6%).

Informalidad

La tasa de ocupación informal se ubicó en 29,1%, con un descenso de 0,2 pp. en un año. Las personas ocupadas informales disminuyeron 2,1%, incididas por las mujeres (-6,9%).

Indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo

La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó 11,7%, con un incremento de 2,1 pp. en el período. En los hombres se situó en 9,2% y en las mujeres, en 14,8%. La brecha de género fue 5,6 pp.