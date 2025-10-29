Programa FNDR de Residuos Orgánicos abre postulación para obtener kit de compostaje domiciliario

El programa financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por la Seremi del Medio Ambiente, puso a disposición 1.000 composteras a nivel regional.

Aysen.- Desde la ciudad de Puerto Aysén y junto a vecinos, vecinas, programa barrios y la municipalidad de Aysén, se dio inicio al programa FNDR Prevención de Generación de Residuos y Mejoramiento de su Gestión a Nivel Domiciliario.

La iniciativa financiada por el Gobierno Regional y su Consejo, y liderada por la Seremi del Medio Ambiente de Aysén, tiene como objetivo mejorar la gestión de los residuos domiciliarios de las familias de la región, en especial la fracción orgánica, ya que la descomposición de la materia orgánica en rellenos sanitarios y vertederos, produce metano, gases de efecto invernadero, hasta 80 veces más nocivo que el CO₂, además de Líquidos lixiviados dañinos para el medio ambiente.

“Este es un proyecto muy anhelado por la región y en el cual lo que buscamos es impactar a más de mil familias de la región de Aysén a través de la entrega de kits de compostaje domiciliario, pero también otros componentes como educación ambiental, tenemos también algunos seminarios, vamos a hacer algunos retiros y ahí les iremos contando sobre el avance este tremendo proyecto, que tiene un alcance regional y que busca abordar la crisis climática y por supuesto, mejorar la calidad de vida de las familias de nuestra región”, declaró el Seremi del Medio Ambiente de la región de Aysén, Yoal Díaz.

En efecto, el lanzamiento se realizó con el anuncio de la apertura al proceso de postulación a los kit de compostaje domiciliario, que consideran 1.000 para toda la región de Aysén, El programa también desarrollará 20 jornadas educativas, invernaderos demostrativos en todas las comunas, jornadas de reciclaje a nivel regional y un seminario de Economía Circular .

Durante la exposición del fondo, vecinos y vecinas de Puerto Aysén realizaron de inmediato su postulación en línea para acceder al kit que incluye una compostera domiciliaria, tacho hermético para almacenaje de residuos dentro del hogar y aireador para la compostera.

“me llamó mucho la atención esta iniciativa porque te entregan el kit y de verdad que es demasiado práctico. Uno en la casa, al hacer la separación de residuos se da cuenta que en realidad podemos aprovechar mucho el espacio del basurero, además de eliminar menos bolsas a la semana. Así que encontré que es una instancia súper buena y lo mejor es que todo se va al invernadero. Mientras ustedes estaban haciendo la charla, postulé e ingresé súper rápido, así que invito a toda la población a que puedan inscribirse porque es una iniciativa muy buena”, declaró la primera postulante del programa, Ana María Cabrera.

Las bases y formulario de postulación se encuentran disponibles en el link https://mma.gob.cl/aysen-del-general-carlos-ibanez-del-campo/kit-de-compostaje-domiciliario/ y los interesados e interesadas, mayores de 18 años; que residan en la región de Aysén; cuenten con espacio un metro cuadrado para la instalación de la compostera; y que acepten participar de las capacitaciones asociadas; podrán postular hasta el 11 de noviembre de 2025.

El trabajo colaborativo con los municipios y especialmente el programa barrios, ha permitido realizar un despliegue previo al lanzamiento de la postulación y continuará reforzándose durante el desarrollo del programa “El Ministerio de Medio Ambiente a través de su Seremía, ha estado muy cercano a la comuna y eso nos tiene contentos. Y hoy día que es virtuoso este financiamiento del GORE, que a través del Ministerio de Medio Ambiente baje a nuestra comuna hoy día parta acá. Yo creo que tenemos un gran compromiso que cumplir, porque hoy día nosotros recolectamos una gran cantidad de basura, pero esa basura está compuesta también por materiales orgánicos, que aquí debiéramos al menos transformarlos, así que les agradezco que lo hagan acá, invito a cada uno de los vecinos a inscribirse y que tengamos estas composteras porque son los primeros atisbos de poder comenzar a cambiar nuestro planeta”, concluyó el Alcalde de Aysén, Luis Martinez .