Villa Cerro Castillo celebrará semana aniversario con actividades comunitarias y nueva versión del festival ranchero

La localidad festejará en grande sus 59 años de historia, desde su fundación en 1966.

Río Ibáñez.- Del 3 al 9 de noviembre, Villa Cerro Castillo se vestirá de gala para conmemorar en grande sus 59 años de historia, desde su fundación en 1966. Durante toda la semana, la comunidad disfrutará de actividades recreativas y deportivas por alianzas, shows musicales y artísticos, un emotivo homenaje a los pioneros y la esperada coronación de la reina.

La jornada más esperada llegará el sábado 8 de noviembre, en el gimnasio de la localidad, con la segunda noche del Festival Ranchero “Juan Hueitra Llaitureo”, que contará con las presentaciones estelares de Alex y El Clan Azabache y Los Incógnitos del Sabor.

Además, desde las 11:00 hrs. de ese mismo día, se desarrollará la Feria Productiva “Aniversario Villa Cerro Castillo”, con lo mejor del talento local de sus emprendedores y artesanos, gracias al financiamiento del Programa de Fortalecimiento Productivo del Gobierno Regional de Aysén.

El director de Dideco de Río Ibáñez, Fernando Gallardo Pillancari, señaló respecto a esta importante conmemoración que “es una fecha especial para nuestros vecinos de Villa Cerro Castillo. Por ello, ha sido clave la participación de la comunidad local para desarrollar un evento significativo, que busca resaltar el legado de nuestros pioneros y el gran potencial turístico y productivo de la localidad”.

Cabe destacar que, estas actividades han sido organizadas de manera colaborativa entre la I. Municipalidad de Río Ibáñez y la Junta de Vecinos N°3 de Villa Cerro Castillo.