Aysén se prepara para vivir la primera versión del Titan Forest Patagonia

Los imponentes paisajes de la Patagonia chilena serán el escenario de la competencia internacional de ciclismo de montaña Titan Forest, que se realiza por primera vez en Chile y Latinoamérica, impulsada y financiada por el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo.

Coyhaique.- Con la presencia de diversas autoridades y deportistas locales, este miércoles 29 de octubre, se presentaron desde el Parque Urbano de Coyhaique todos los detalles de lo que será la primera versión en Chile de la Titan Forest Patagonia. La competencia, conocida internacionalmente como “El Dakar de las bicicletas”, se realiza hace más de 20 años en Marruecos y otros países como España y Arabia Saudita.

El gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, destacó la competencia, como una gran oportunidad para mostrar la región al resto del país y el mundo, junto con contribuir a la reactivación de la economía, promoviendo el deporte, el turismo y la Patagonia como un destino de interés internacional.

Ha sido un gran esfuerzo que hemos hecho como región para que esta carrera llegue a Aysén, se pueda promocionar y podamos sentirnos orgullosos de mostrar a Aysén, a Chile y al mundo. Así que felices de estar acá. Aprovecho de hacer una invitación muy cordial al día domingo a una corrida familiar. una cicletada familiar en la Plaza de Armas de Coyhaique a las tres de la tarde, que va a ser el hito inicial, el hito comunitario, para que el día lunes ya los deportistas empiecen a correr en los distintos cerros y parques de nuestra región”, señaló Marcelo Santana Vargas, autoridad regional.

Desde Sernatur Aysén, su director Claudio Montecinos, destacó la oportunidad que significa para la región la realización de este tipo de eventos. “Este evento deportivo mundial se incorpora a las distintas acciones de promoción y marketing turístico que estamos realizando desde Sernatur Aysén, con el apoyo del Gobierno Regional. Desde el 3 al 6 de noviembre se pone en vitrina la Región de Aysén y el destino Patagonia a nivel mundial. Así que estamos muy contentos de efectivamente poder estar apoyando este tipo de iniciativa que posiciona nuestro destino como un destino de turismo aventura, un destino de turismo deportivo.

El director de Titan Forest Patagonia, Gabriel Agosín, invitó a la comunidad a sumarse a las actividades, especialmente a la Family & Ride, una actividad familiar gratuita con la cual se dará inicio al evento el domingo 2 de noviembre en la Plaza de Armas de Coyhaique: “Se le dice el Dakar de la mountain bike. De alguna manera acá, lo que estamos representando, más que un evento deportivo, es un evento de experiencias compartidas, una experiencia entre los deportistas y también una experiencia compartida con la naturaleza. Y aquí, obviamente la Región de Aysén, particularmente en este año, la ciudad de Coyhaique, está dando todo para que se genere esta magia de este evento tan distinto y tan único en el mundo. Como bien decía nuestro director deportivo, competencia hay muchas, pero Titan hay una sola. Así que estamos felices de estar acá en Coyhaique y la Región de Aysén”.

En la instancia, también participaron los estudiantes del Liceo Técnico Profesional Juan Pablo II de Coyhaique, quienes apoyarán al equipo organizador como voluntarios.

Por su parte, el ciclista profesional y representante de la región, José Luis “Pipo” Rodríguez, valoró el esfuerzo realizado por el Gobierno Regional de Aysén para traer esta competencia de categoría mundial y el apoyo financiero a los deportistas regionales.

Actividades en la Plaza de Armas: corazón del evento

La Plaza de Armas de Coyhaique será el escenario de las principales actividades.

El domingo 2 de noviembre a las 15:00 horas se realizará el Family & Ride, una jornada familiar gratuita que marcará el inicio de la Titan Forest Patagonia. En esta actividad los ayseninos podrán compartir con los deportistas más destacados que participan en la carrera.

El lunes 3 de noviembre a las 10:00 horas será la partida oficial de la competencia, mientras que la ceremonia de premiación se efectuará el jueves 6 a las 18:00 horas, también en la Plaza de Armas.

Recorrido de la Titan Forest Patagonia

La carrera contempla cuatro etapas en formato bucle, con punto de partida y llegada en el parque urbano de Coyhaique, donde se instalará el Campamento Titan, con todas las comodidades tipo glamping que caracterizan a esta competencia internacional.

Etapa 1: 87 km | 1.808 m de desnivel positivo | Dificultad 3

Etapa 2: 149 km | 2.452 m de desnivel positivo | Dificultad 5

Etapa 3: 84 km | 1.868 m de desnivel positivo | Dificultad 4

Etapa 4: 49 km | 1.333 m de desnivel positivo | Dificultad 2

La Titan Forest Patagonia no solo promete ser un desafío deportivo de alto nivel, sino también una vitrina para mostrar la belleza natural, la hospitalidad y el espíritu aventurero de la Patagonia de Aysén.