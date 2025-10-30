Más de 200 pacientes salieron de lista de espera gracias a operativo médico en Hospital de Puerto Aysén

La iniciativa fue realizada de manera conjunta por la Clínica Alemana, el Servicio de Salud de Aysén y Desafío Levantemos Chile.

Puerto Aysen.- Durante el fin de semana, el Hospital de Puerto Aysén fue el escenario de un operativo médico que permitió realizar 220 atenciones a pacientes que se encontraban a la espera de diagnósticos para tratar sus dolencias. Un equipo de salud proveniente de la Clínica Alemana de Santiago se trasladó hasta el recinto asistencial local para apoyar estas prestaciones.

Esta actividad se suma a la realizada en junio de 2023, cuando se efectuaron otros 300 exámenes de imágenes, lo que permitió a los pacientes resolver estudios pendientes, evaluar cirugías y tratamientos.

“Estamos contentos porque más de 200 regresaron a sus hogares con un diagnóstico certero respecto a sus patologías”, indicó Hernán Barrientos, Director del Hospital de Puerto Aysén.

Tres radiólogos, un becado de la especialidad, dos tecnólogos médicos y dos TENS de la Clínica Alemana, fueron los encargados de realizar los exámenes de ecografías generales, abdominales, cervicales, renovesicales, estudios vasculares con doppler, además de ecografías mamarias y musculoesqueléticas.

“Tenemos una larga espera en imagenología para obtener diagnósticos oportunos. Este operativo refuerza la red asistencial y permitirá mejorar la atención en la zona norte de nuestra región”, señaló Juan Pablo Bravo, Director del Servicio de Salud de Puerto Aysén.

En esa misma línea, Jorge Muñoz, Líder en Salud Comunitaria de Desafío Levantemos Chile, explicó. “Se trata de una de las regiones más grandes del país y con mayor dispersión geográfica, lo que significa que muchas personas viven alejadas de los centros urbanos. Llegar a estos lugares es fundamental para que los pacientes accedan a atención médica”.

“Desde que comenzamos nuestros operativos, nos hemos enfocado en llegar a zonas extremas. Fueron cinco horas de vuelo y dos por tierra. Hay una importante coordinación detrás para movilizar al equipo de salud, además de los cuatro ecógrafos proporcionados por la empresa Tecnoimagen”, detalló Elisa Valdés, Directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Clínica Alemana de Santiago.

“Como equipo estamos satisfechos. La comunidad accedió a exámenes de alta calidad y con el profesionalismo que nos caracteriza como institución de salud. Nos vamos con la grata sensación de haber contribuido y con el deseo de volver”, concluyó el doctor Eduardo Soto, radiólogo de la Clínica Alemana de Santiago.