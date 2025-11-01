Publican en el Diario Oficial decreto que oficializa cambio de régimen de Sistema Aislado a Sistema Mediano en Puerto Cisnes

El jueves 30 de octubre fue publicado en el Diario Oficial el decreto que fija precios de la energía a nivel de generación y transmisión en sistemas medianos, incluyendo además el cambio de régimen de Sistema Aislado a Sistema Mediano en la localidad de Puerto Cisnes, en la comuna de Cisnes.

Puerto Cisnes.- Dicha localidad había estado operando bajo la categoría de Sistema Aislado, pero se encontraba en proceso de transición al haber superado la potencia mínima exigida para calificar como Sistema Mediano. Según la definición aplicada en el ámbito de los sistemas, uno de categoría Mediano corresponde a una capacidad instalada superior a 1 500 kW.

El biministro de Energía y de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García destacó este avance “como un hito en la política energética regional, que refuerza el compromiso de equiparar oportunidades entre comunas y garantizar un sistema eléctrico más integrado y eficiente para la Región de Aysén”.

El cambio de régimen permitirá a la localidad de Puerto Cisnes alinearse con criterios técnicos y de desarrollo propios de los sistemas de mayor escala, lo que contribuye al fortalecimiento de la infraestructura, mejora de la cobertura y mayor estabilidad técnica y tarifaria para la localidad.