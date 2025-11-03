El aysenino José Luis “Pipo” Rodríguez obtuvo el tercer lugar del podio en el primer día del Titan Forest

El evento, impulsado por el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, busca atraer visitantes y dar a conocer internacionalmente a la región. En la primera etapa de la competencia, los españoles Luis Ángel Maté y Pili Fernández se quedaron con el primer lugar de sus respectivas categorías.

Coyhaique.– Con una partida simbólica desde la Plaza de Armas de Coyhaique, comenzó oficialmente la Titan Forest Patagonia, la competencia internacional de ciclismo de montaña que por primera vez se realiza en Chile y Latinoamérica. La jornada inaugural reunió a deportistas de distintos rincones del mundo, quienes enfrentaron un desafiante recorrido de 87 kilómetros por los caminos y paisajes del Valle Simpson, en el centro de la Patagonia de Aysén.

En la categoría masculina, el ciclista español Luis Ángel Maté se adjudicó el primer lugar con un tiempo de 13:29:21, seguido por su compatriota Haimar Zubeldía, mientras que el crédito local José Luis “Pipo” Rodríguez completó el podio con un tercer lugar. En damas, la española Pili Fernández se quedó con la victoria tras una destacada actuación, sin dudas una de las favoritas para ganar la cita deportiva. El podio lo completaron Marta Álvarez y la argentina Laura Sosa.

La segunda etapa, de las cuatro que contempla la competencia, se disputará este martes 4 de noviembre, con un recorrido de 149 kilómetros, la más extensa y exigente del evento. La Titan Forest Patagonia forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno Regional de Aysén a través de Sernatur para posicionar a Aysén Patagonia como un destino internacional de naturaleza y aventura, en el marco del programa FNDR de fortalecimiento de la competitividad del destino.

Ayseninos participaron en el Family Ride este domingo

En el marco del Titan Forest, el domingo 2 de noviembre se realizó una “Family Ride”, que marcó el inicio de las actividades y que tuvo la participación de los deportistas más destacados que llegaron a la región para competir en la carrera.

El evento convocó a familias ayseninas que tuvieron la oportunidad de recorrer un circuito de 5 kilómetros con algunos de los competidores, viviendo la emoción de esta fiesta deportiva.

El gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, destacó la actividad que permitió vincular a los deportistas con la comunidad, fomentando el deporte y dando a conocer la carrera: “Estamos muy contentos hoy día acá en la Plaza de Coyhaique con nuestras dos consejeras regionales, Rosa González, Andrea Ponce, y con nuestro consejero Rocco Martiniello. Le hemos dado la partida a esta Titan Forest que, por primera vez, llega a América, Sudamérica y, particularmente, a nuestra región. Esta es una carrera que se hace sólo en Marruecos, Arabia Saudita, España y ahora en Chile. Feliz de que sea la Patagonia la que la reciba. Además, hemos tenido la compañía de muchas familias que dieron inicio con esta carrera familiar”.

Gabriel Agosín, director del Titan Forest Patagonia, agradeció la oportunidad de realizar el evento en la región: “Estamos felices de estar acá en este “Family Ride” de la Titan Forest Patagonia, que da el punto pie inicial de lo que será la primera edición, no solamente en Chile, sino que en Sudamérica de este tremendo evento familiar, uno de los eventos de mountain bike más importantes del mundo que llega a Sudamérica, llega a Chile, llega a Aysén, y particularmente a Coyhaique para vivir la emoción del mountain bike. Estamos felices, y también orgullosos, de ser parte de un proyecto que va a ayudarnos a posicionar, a seguir contribuyendo a posicionar la Patagonia chilena a nivel mundial de este gran evento deportivo que tiene a deportistas de más de 11 países del mundo para disfrutar de nuestros maravillosos paisajes del sur de Chile”.

Los consejeros regionales presentes también fueron enfáticos en señalar de que se trata de una oportunidad muy valiosa para posicionar la Región de Aysén y fomentar el deporte.

Consejera Rosa González: “El impacto para la región, queridos vecinos, es absolutamente positivo, viendo el dinamismo económico que estas carreras a nivel mundial potencian los lugares donde están. Es una tremenda oportunidad que hemos querido apoyar desde el Gobierno Regional y, por supuesto, todas las oportunidades que tengamos las vamos a aprovechar al máximo, porque nosotros estamos saliendo al mundo como una marca registrada y un destino obligado”.

Consejera Andrea Ponce: “Bueno, tenemos muchos canales de televisión. Tenemos muchas personas y muchos deportistas que hoy día van a conocer a través de estas imágenes lo lindo de nuestra Patagonia. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, traer este tipo de iniciativas, de actividades de nivel mundial y sobre todo para nuestra gente. Hoy día muchos niños y niñas están compitiendo en familia y, además, qué decir del lindo día que nos tocó. Así que contentos y felices hoy día Aysén va a estar en todos los canales a nivel nacional”.

Consejero Rocco Martiniello: “No solamente en esta actividad, sino que en muchas actividades deportivas, yo creo que es el mejor remedio que podemos darle a nuestra juventud, a nuestros adultos también. Vemos mucho baile, mucha entretención, mucho, mucho placer en esto de encontrarnos con una maravilla de día acá en la Patagonia y mostrar la Patagonia a través del deporte”.