Nuevo aporte de GORE permitirá concretar cuartel para la Primera Compañía de Coyhaique

Gracias a un suplemento de más de 800 millones de pesos aprobado por el Consejo Regional, se podrá adjudicar la construcción del nuevo cuartel, una obra prioritaria para el Cuerpo de Bomberos de Coyhaique tras el incendio que afectó sus instalaciones en abril de 2024.

Coyhaique.- Tras varios intentos en la licitación para la construcción del cuartel de la Primera Compañía de Bomberos de Coyhaique, el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, aprobaron un nuevo suplemento en el financiamiento para lograr de esta forma adjudicar e iniciar el proyecto.

Se trata de 800 millones de pesos para la “Reposición Cuartel Primera Compañía Cuerpo de Bomberos de Coyhaique”, que, con este suplemento, alcanza una inversión de más de 6 mil millones de pesos.

Vale recordar que, previamente en mayo de este año, el Gobierno Regional y su Consejo entregaron un primer suplemento de más de mil millones de pesos. De esta manera, el monto inicial del proyecto de alrededor 4 mil millones se aumentó en esa oportunidad a más de 5 mil millones de pesos.

El gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, enfatizó la importancia de concretar esta iniciativa tanto para los bomberos, como el resto de la comunidad coyhaiquina: “Esta es una obra emblemática para la ciudad de Coyhaique, que no sólo va a prestar mejor cobijo a los voluntarios o voluntarias de la Primera Compañía, sino que es una obra que se entiende por el Consejo Regional, como una obra que aporta decididamente al desarrollo de la infraestructura pública en nuestra ciudad. Así que muchas felicitaciones. Esta aprobación va a permitir proceder ahora a la Dirección de Arquitectura con la adjudicación. Por lo tanto, dentro de los próximos meses esto va a ser una obra concreta, real, que va a estar ejecutándose en nuestra ciudad”.

Emocionado y agradecido, el intendente Patricio Bahamondes, se refirió al apoyo: “En nombre del Cuerpo de Bomberos de Coyhaique, queremos agradecer al señor gobernador, su Consejo en pleno, por el incremento del presupuesto para poder adjudicar la construcción del cuartel de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Coyhaique y reconocer, decir que las puertas de ese futuro cuartel van a estar abiertas a toda la comunidad, a toda la juventud, como siempre ha sido y va a seguir siempre. Más que nada un poco emocionado todavía cuesta, pero muchas gracias”.

En tanto que la consejera regional por la provincia de Coyhaique, Marisol Martínez, celebró que las obras se puedan iniciar prontamente: “Creo que es extremadamente importante resaltar el valor de Bomberos en nuestra región, en particular esta compañía, que tiene tanta historia emblemática y, además, sufrió un incendio el año pasado. Han habido distintas circunstancias que han hecho complejo esto, pero hoy día permite con estos recursos, sumar más de 6 mil millones de pesos para la construcción de este nuevo cuartel, que va a poder comenzar en los próximos meses luego de todos los trámites administrativos. Así que feliz, como todos los consejeros y consejeras, de seguir avanzando en tener cuerpos de bomberos dotados de las condiciones para ellos, para trabajar, pero principalmente para atender las necesidades de nuestra gente.

En nombre del Cuerpo de Bomberos de Coyhaique, sus representantes expresaron su agradecimiento al Gobernador Regional Marcelo Santana y al Consejo Regional de Aysén, valorando el compromiso y respaldo hacia una institución que, por más de un siglo, ha estado al servicio de la comunidad.

Esta importante iniciativa permitirá concretar la anhelada construcción del nuevo cuartel, una obra largamente esperada por la comunidad bomberil y por los vecinos de Coyhaique, quienes verán fortalecida la capacidad de respuesta ante emergencias y siniestros en la capital regional.