Coordinan a los servicios públicos involucrados en las elecciones del domingo 16 de Noviembre

Una intensa reunión para coordinar el trabajo de las instituciones de Estado que participarán en el proceso de las Elecciones del 16 de noviembre se realizó durante la mañana del martes, tras la convocatoria efectuada por el Delegación Presidencial Regional.

Coyhaique.- En la instancia participaron funcionarios y autoridades de SERVEL, Carabineros y Ejército, así como el Servicio Local de Educación, y las Seremis de Transporte, Seguridad, Desarrollo Social, Gobierno, Educación, y Justicia.

Terminado el encuentro el delegado presidencial regional Jorge Díaz Guzmán indicó que existe un buen nivel de coordinación ya que se cuenta con la experiencia de cuatro años en que se han enfrentado elecciones de distinta naturaleza.

En esa línea, el representante del presidente de la República en el territorio comentó que se revisaron los detalles propios de un compromiso de esta magnitud.

“El esfuerzo que hacemos todos acá es precisamente un compromiso con la democracia y con la ciudadanía, para que estas elecciones sean ejemplares desde el punto de vista cívico y logístico, porque son muchas las instituciones que hay que coordinar para que esto funcione”, añadió la autoridad de Gobierno.

El delegado Jorge Díaz comentó igualmente que la tarea del Gobierno es garantizar que la ciudadanía pueda concurrir a votar en forma tranquila, cumpliendo con la responsabilidad de informarse respecto de sus opciones.

Por parte del Servicio Electoral (SERVEL) en la región de Aysén, el encargado de fiscalización y formación ciudadana, Miguel Ortiz, dio a conocer que el padrón electoral regional es de 99.575 personas que se distribuyen en 48 recintos de votación.

“El llamado a las personas es a que se informen en las plataformas que van a estar habilitadas, ojalá siempre por canales oficiales. A través de la plataforma consulta.servel.cl las personas digitando su Rut pueden conocer su local de votación y su número en el padrón para acercarse a su mesa de forma más fluida”, mencionó el representante de SERVEL.

El funcionario recordó que se espera un mayor flujo de votantes debido a que se trata de una votación obligatoria y se registra un aumento en la cantidad de votantes en el padrón electoral, por lo que se recomienda concurrir a los locales de votación con el tiempo suficiente.

Por su parte, el jefe (s.) de las fuerzas, coronel de Ejército Gerardo Weisser informó sobre el trabajo de las Fuerzas Armadas en este sentido, indicando que “el Ejército va a movilizar junto con la Armada a 320 efectivos para el resguardo de los 48 locales de votación que estarán en todas las provincias de la región”.

En cuanto a los servicios de transporte el seremi del ramo, Hans Zimmermann informó que se dispondrá de más de 80 servicios terrestres, marítimos y fluviales completamente gratuitos. “En el último proceso eleccionario trasladamos en estos servicios a más de 2.500 personas lo que nos permitió facilitar el acceso a las urnas de un porcentaje importante del padrón en la región de Aysén “, indicó el secretario regional ministerial.

En el caso del Servicio Local de Educación Pública, su director Sebastián González, indicó que la gran mayoría de los locales de votación son recintos educacionales a cargo de esta institución, por lo que las eventuales suspensiones de clases se evaluarán caso a caso con los respectivos directores de establecimientos educacionales. “Estamos en coordinación al respecto. En caso de que nosotros veamos alguna complicación, se pedirá la suspensión de clases y se recuperará después, pero lo estamos viendo caso a caso y eso está en coordinación con cada director de establecimiento educacional”, mencionó.

El sub prefecto de servicios de Carabineros, teniente coronel Hugo Garcés, aseguró que “Carabineros a contar del viernes 14 en toda la región con servicios preventivos en las inmediaciones de los locales de votación. Y para el día 16 vamos a contar con más de 100 funcionarios en el perímetro de seguridad exterior de cada uno de los locales de votación”, agregó.

En cuanto a las excusas mencionó que en Coyhaique se instalarán mesas de atención en el Terminal de Buses, lo que se realizará igualmente en el Centro Cultural de Puerto Aysén, aunque se recomendó desarrollar este trámite accediendo a la Comisaría Virtual desde las 00:00 horas del día domingo 16.

Finalmente, se invitó a la ciudadanía a informarse sobre este proceso en la página Chilevotainformado.cl