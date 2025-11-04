Gobierno Regional aprueba financiamiento para mejorar las instalaciones del CESFAM de Puerto Aysén

El proyecto de CESFAM (Centro de Salud Familiar) en Puerto Aysén se suma a los otros dos anunciados en Coyhaique, el Cesfam Víctor Domingo Silva y Alejandro Gutiérrez, los tres impulsados para fortalecer la red de salud en la región.

Coyhaique.- El Gobierno Regional de Aysén y su Consejo aprobaron por unanimidad el financiamiento del proyecto “Conservación Infraestructura APS CESFAM Puerto Aysén, comuna de Aysén” por un monto de más de 2.700 millones de pesos, destinado a mejorar integralmente la infraestructura y las condiciones de atención en el principal recinto de salud primaria de esta localidad.

El proyecto beneficiará directamente a más de 20 mil usuarios del área urbana y rural de la comuna, incluyendo sectores como El Salto, Chacabuco, Villa Mañihuales y localidades aledañas, que derivan sus atenciones hacia este establecimiento. También, impactará positivamente las condiciones laborales de 150 funcionarios del servicio de salud.

El gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, destacó que se trata de proyectos que son parte de un plan integral, de un convenio de programación con el Ministerio de Salud: “Hoy día estamos contentos de poder celebrar la aprobación de los recursos para una tercera obra en lo que va de este segundo semestre. Me refiero al Centro de Salud Familiar de Puerto Aysén, para el cual se han aprobado más de 2 mil millones de pesos y que va a significar una obra de conservación completa de este establecimiento de salud que atiende a más de 20 mil personas al año”.

Hasta ahora el CESFAM Puerto Aysén presenta un deterioro importante de las instalaciones, tras años de uso sin mantenimiento mayor, afectando su seguridad y funcionalidad. Presenta filtraciones, fallas eléctricas, problemas térmicos, y deficiencias en accesibilidad, que serán abordadas en el marco de este proyecto.

Joaquín Gutiérrez, valoró el avance: “Estoy muy contento como director del CESFAM de Puerto Aysén de que haya salido aprobado el presupuesto para poder realizar la conservación. Esto, sin duda, va a traer un beneficio notorio a la calidad de la atención que nosotros vamos a brindar como Centro de Salud Familiar. Quiero referirme también a las visitas que hicieron los consejeros y el gobernador también, ya que eso les dio la mirada real que tiene nuestro establecimiento y la necesidad real que nosotros tenemos para poder mejorar. Estamos esperanzados en que esto se cumpla en el pronto plazo y poder desarrollar un trabajo de calidad lo antes posible”.

Ximena Novoa, consejera regional por la provincia de Aysén, enfatizó que se trata de un logro para los ayseninos: “Es un día histórico para la comuna de Aysén. Así que un hecho muy, muy importante que nos pone felices, porque había una deuda en la salud en Aysén. Gracias, señor gobernador, voy a ser reiterativa, por tener la mirada, estar presente con la gente con la verdaderas prioridades que tiene nuestra gente en la región de Aysén. A mis colegas, consejeras y consejeros, por tener esa misma mirada y ser un equipo unido en estas votaciones tan importantes, como es mejorar la calidad de vida de nuestra gente, de nuestros usuarios en salud. Felicitaciones. los dos equipos de trabajo técnico del Servicio de Salud y del Gobierno Regional que han sido capaces de unirse y trabajar en conjunto por mejorar la salud de la Región de Aysén.