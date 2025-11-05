Corte de Coyhaique confirma condena de 7 años de presidio por robo con violencia

La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa en contra de la sentencia que condenó a Héctor Ricardo Alfredo Navarrete Toledo y Cristián Enrique Sepúlveda Oyarce a 7 años de presidio, en calidad de autores del delito consumado de robo con violencia. Ilícito perpetrado en septiembre del año pasado, en la ciudad.

Coyhaique.- En fallo unánime (causa rol 312-2025), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Pedro Castro Espinoza, Luis Aedo Mora y José Ignacio Mora Trujillo– descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique.

“En el caso de autos, las discrepancias señaladas por la defensa –particularmente en lo relativo al color de la chaqueta atribuida a uno de los acusados– no resultan trascendentes para restar valor al relato del testigo presencial, por cuanto su declaración fue clara, coherente y consistente en los aspectos sustanciales: número de agresores, dinámica del hecho, agresión a la víctima y posterior detención”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “(…) asimismo, la identificación de los imputados no se basó exclusivamente en la descripción de vestimentas, sino que se sustentó en un conjunto de elementos convergentes y corroborativos, entre ellos: el reconocimiento parcial en el set fotográfico, la coincidencia con los registros de video del procedimiento policial y la incautación de la especie sustraída en poder de uno de los acusados”.

Por tanto, se resuelve que: “SE RECHAZA, sin costas, el recurso de nulidad presentado con fecha de 25 de agosto de 2025, por la defensa en contra de la sentencia definitiva pronunciada el 9 de agosto del presente año, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, decidiéndose, en consecuencia, que esta no es nula, como tampoco lo es el juicio que le sirvió de fundamento”.