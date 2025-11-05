Deportistas ayseninos logran podio en la tercera jornada del Titan Forest

José Luis “Pipo” Rodriguez logró el primer lugar en la penúltima etapa, y subió al segundo puesto en el ranking general del certamen, mientras que la aysenina Camila Andrade se posicionó en el tercer lugar de la competencia. El jueves 6 de noviembre será la gran final.

Coyhaique.- En la jornada de hoy, los representantes chilenos en la carrera dejaron en lo alto el nombre de Chile y en particular de la Región de Aysén.

Esto, gracias al triunfo del ciclista nacido y criado en la región, José Luis Pipo Rodriguez, quien logró llegar en primer lugar, seguido solo por segundos por el español y deportista de élite, Luis Ángel Maté. Asimismo, la aysenina Camila Andrade se adjudicó el tercer lugar, tras Pili Fernández y Daniela Rojas.

Este jueves 6 de noviembre se desarrollará la cuarta y última etapa de la carrera, la que definirá el podio de los “Titanes” y “Titanas” de esta primera versión en Sudamérica.

La meta ubicada en el Parque Urbano estará abierta para todos los visitantes y habitantes de Aysén que quieran apoyar y recibir a los deportistas desde las 12:00 horas.

Cabe destacar que este evento internacional es impulsado y financiado por el Gobierno Regional de Aysén y ejecutado a través de Sernatur Aysén, con el objetivo de posicionar Aysén Patagonia a nivel mundial y reactivar la economía local.

Todos los detalles de la carrera en el siguiente link: https://titanforestpatagonia.titanworldseries.com/clasificaciones-2025/