Operación Fortaleza III: Seguridad Pública, Carabineros y PDI dan cuenta de resultados de ronda masiva en la Región de Aysén

Esta tarde, en la plaza Mirador Río Coyhaique, autoridades regionales realizaron el balance de la “Operación Fortaleza III”, operativo policial desarrollado de manera simultánea en todo el país y que involucró a más de 6.200 funcionarios de Carabineros y la Policía de Investigaciones a nivel nacional para brindar mayor seguridad a la ciudadanía, permitiendo más de 2.400 detenidos en todo el país.

Coyhaique.- Sobre los resultados obtenidos en la Región de Aysén, la Seremi de Seguridad Pública, Ruth Vallejos Cuitiño, señaló que “tuvimos 27 detenidos por diversos delitos, destacando dos detenidos por microtráfico de droga y consumo de drogas. El de microtráfico de drogas lo destaco acá por haber tenido en su poder una pesa, precisamente, para la venta de droga y eso hizo que automáticamente pasara a control de detención”.

La autoridad regional agregó que “en cuanto a control de extranjería, que es un punto que nos preocupa, hubo una denuncia, precisamente, en el operativo desplegado por la PDI”.

Además, sobre la importancia del trabajo en conjunto de ambas policías, la seremi Vallejos indicó que “estamos haciendo estos operativos, en este caso Fortaleza III, precisamente, para dar la seguridad a la población de que estamos previniendo que el crimen organizado entre en nuestra región”.

Carabineros

Por su parte, el Prefecto de Carabineros Aysén, Coronel Juan Abarca Hernández destacó el trabajo conjunto con la PDI en la denominada ronda “Fortaleza III”, como parte de los esfuerzos y estrategias que desarrollan ambas Instituciones en coordinación con la Seremi de Seguridad Pública, orientadas en brindar una mayor seguridad y protección a la comunidad.

“En esta operación conjunta -la tercera que llevamos junto a la PDI- hemos tenido resultados positivos con más de 2.000 controles integrales tanto a personas y vehículos. Esto permitió detener a una persona por quebrantamiento de arresto domiciliario total a raíz de un violento caso que ocurrió en marzo. Recordar que, en marzo, Carabineros hizo uso de arma de fuego para detener a una persona que se encontraba traficando drogas donde testigos afirman que había realizado disparos injustificados al aire en el sector céntrico de la ciudad de Coyhaique y cuando se intenta detener, Carabineros tiene que usar la fuerza en esa oportunidad”, indicó el Prefecto. El Oficial añadió que, al momento de su detención, Carabineros encontró nuevamente en su poder droga y una balanza, lo que hace presumir que se encontraba realizando microtráfico.

Durante la noche -en otro procedimiento policial- dos menores, uno de 14 y otro de 17 años son abordados por cuatro individuos que se movilizaban en un vehículo particular, desde el cual descienden y les quitan dos teléfonos celulares, dándose a la fuga. “Personal de Carabineros logra llegar al lugar y detuvo al conductor del vehículo, quien tenía antecedentes penales y se encontraba con órdenes de detención vigente”.

Asimismo, en un hecho más de carácter social, “personal del Retén El Blanco de la Comuna de Coyhaique encontró a un niño de cuatro años de edad caminando en la vía pública con evidente peligro de accidente. Este niño había estado también siendo buscado a través de redes sociales, Carabineros lo toma y se pone en contacto con la familia, hecho que fue informado al Juzgado de Familia”, indicó el Coronel Juan Abarca Hernández.

Policía de Investigaciones

Finalmente, desde la PDI detallaron que las labores de detectives y agentes policiales de la Región Policial de Aysén se enfocaron a la detención de imputados con órdenes de detención vigentes y la fiscalización de extranjeros, obteniendo como resultado 18 personas detenidas, 17 chilenos y un extranjero, siendo uno de ellos prófugo de la justicia. Asimismo, se fiscalizaron a un total de nueve extranjeros, siendo denunciado uno de ellos por infringir la Ley de Migración y Extranjería, por abandono de firma.

En este sentido, el jefe de la Prefectura Provincial Coyhaique, subprefecto Víctor Toledo Escalona, puntualizó que “hemos hecho un trabajo conjunto que se inició en la madrugada del día lunes, culminando con un importante número de personas detenidas que eran buscadas porque tenían antecedentes policiales y registraban requerimientos judiciales pendientes. En estos mismos procedimientos también se han incluido dos investigaciones que han ocurrido en las últimas horas”.

Asimismo, el subprefecto Toledo subrayó que “tenemos detenidos por diferentes delitos, tenemos un prófugo de la justicia, una clasificación que se la ha dado el propio Poder Judicial, toda vez que registraba más de seis órdenes pendientes y no había sido ubicado anteriormente, logrando esta vez detenerlo en la vía pública. Y así otros hechos que se han sumado a este número de detenidos por parte de la PDI”.