Cochrane vivirá la séptima versión del Cochrane Patagonia Trail

Cochrane se prepara para recibir, este próximo 29 de noviembre, la séptima versión del Cochrane Patagonia Trail, una carrera que se ha consolidado como una de las experiencias deportivas y turísticas más significativas del sur de Chile. El evento es organizado por Latitud Sur Expedition en conjunto con la Municipalidad de Cochrane, convocando a corredores nacionales y también de Argentina.

Cochrane.- Este año, la competencia dispondrá de recorridos 45K, 35K, 17K y 8K, además de una categoría familiar de 8K, pensada especialmente para abrir la puerta a nuevos deportistas y fortalecer la práctica del deporte en comunidad. Como parte del enfoque local, niños y niñas de Cochrane hasta los 15 años podrán inscribirse de manera liberada en la distancia familiar, debiendo ser acompañados por sus padres en la instancia y las inscripciones se encuentran disponibles en plataforma Welcu: www.welcu.com/lse-latitud-sur/cochrane-patagonia-trail-2025

El alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa Georgia, destacó el sentido comunitario de esta edición: “queremos invitarte a ser parte del Cochrane Patagonia Trail este 29 de noviembre. Esta es una de las carreras más lindas y auténticas del sur de Chile, y este año la hemos pensado también con un carácter más familiar, para que puedan participar padres, madres, hijos y acompañantes, y vivir juntos esta experiencia que nos identifica como comuna.”

El circuito se desarrolla principalmente al interior del Parque Nacional Patagonia, recorriendo senderos que muestran la enorme belleza escénica de Cochrane, con recorridos entre bosques de lenga y ñirre, subiendo al portezuelo entre los cerros Tamango y Tamanguito, para rodear lagunas cordilleranas como la Elefantita y Tamango, además de bordear el río y lago Cochrane, reconocido por la pureza de sus aguas, siendo considerado uno de los más transparentes del mundo.

Desde el área de turismo municipal, Javier Muñoz Maldonado relevó la importancia del evento como plataforma de posicionamiento territorial “El Cochrane Patagonia Trail permite conocer nuestro territorio desde adentro. No es solo correr, es conectarse con los senderos, las lagunas y el bosque que representan nuestra identidad. Invitamos a corredores de la región, del país y de Argentina a ser parte de esta experiencia única en la Patagonia.”

La convocatoria ya incluye participantes provenientes de distintos puntos del país y la Patagonia argentina. Entre los inscritos destaca Christian Stefano Calderón, corredor de ultradistancia y embajador de Merrell, además de creador de contenido y conductor de podcast sobre trail running, quien se suma a esta versión tanto como competidor y difusor de la experiencia.

El evento también ha generado entusiasmo en la comunidad local. Karem Ortuzar Moreno, corredora cochranina que participará en los 8K familiares, expresó “quiero invitar especialmente a las mujeres a animarse. Todavía quedan cupos y es una oportunidad familiar y cercana, para disfrutar y vivir algo distinto en nuestro propio territorio.”

A su vez, Lorena Mora Castro, quien correrá por primera vez la competencia, destacó el valor emocional que significa ser parte de la versión local “para mí, participar en el Cochrane Patagonia Trail es casi un sueño hecho realidad. He conocido a personas que aman la naturaleza y el deporte al aire libre, y lo más especial es saber que si llego a la meta, mi familia va a estar ahí esperándome.”