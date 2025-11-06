Asado de vaquilla al palo fue el broche de oro de triatlón “Reto Tehuelche” de Puerto Guadal

Ganador indiscutido fue el deportista cochranino Yonathan Vargas en categoría individual.

Puerto Guadal.- El asado de vaquilla al palo, tras más de 16 horas de cocción, se robó la atención durante la culminación de las V versión del triatlón “Reto Tehuelche”, que se desarrolló el sábado 1 de noviembre en Puerto Guadal. Una extensa fila con centenares de personas esperando su turno para degustar un trozo de carne, ensalada y jugos locales dieron cuenta que la iniciativa, apoyada por la Municipalidad de Chile Chico con fondos del Gobierno Regional de Aysén, fue una buena idea.

Para la AG de Turismo, Cultura y Artesanía de Puerto Guadal, la actividad permitió cumplir todos los objetivos propuestos. “Junto con ser una fiesta deportiva y comunitaria, fue el momento de iniciar nuestra temporada turística. Esta competencia se ha transformado en una jornada de esparcimiento para la comunidad y los visitantes, además de ser vitrina para los emprendedores de ArteChelenko, la AG de Campesinos y los productores de localidades aledañas” expresó Angélica Antiñanco, presidenta de la organización.

Explicó que fue en este contexto que se desarrolló una Feria de Productos Locales y el taller de fieltro “Figuritas” organizado por la Agrupación de Artesanas ArteChelenko de Puerto Guadal, que contó con una amplia asistencia de público, tanto de niños como adultos. Esta capacitación fue apoyada por el Programa Estratégico de Turismo (PER) Aysén, iniciativa de CORFO con financiamiento del Gobierno Regional de Aysén.

La competencia

A las 9:30 horas lo/as kayakistas se lanzaron desde el muelle a las aguas del lago General Carrera, en dirección a una playa distante a unos 7 kilómetros. El fuerte oleaje y vientos complejizaron aún más el recorrido, debiendo abandonar el certamen varios competidores. Posteriormente tocó el turno a lo/as ciclistas, que entre valles y montañas recorrieron unos 17 kilómetros, para terminar con un trote de unos 15 kilómetros en dirección de playa Las Rocas donde se dispuso la meta oficial.

El resultado fue el siguiente: En individual varones se alzó con el primer lugar el triatleta cochranino Yonathan Vargas, con un tiempo de 3 horas, 4 minutos, 59 segundos. Le siguieron Néstor Sotomayor (Cochrane, 3:16:28) y Pawel Goraj (Coyhaique, 3:35:11). En individual damas, la primera posición fue para Nadine Lehner (Puerto Guadal, 3:51:28), mientras que la segunda para Andrea Prado (Coyhaique, 5:54:25).

En damas senior lideró Ingrid Espinoza (Cochrane, 5:22:30).

En equipo varones se alzaron en el primer lugar los competidores Cesar Díaz, Sergio Berrocal y Alexis Vásquez de Puerto Río Tranquilo (3:18:41), quedando segundos Iván Silva, Simón Millaquen y Benjamín Silva (Cochrane, 3:35:15) y terceros Roberto Haro, Rafael Vargas y Gustavo Martínez (Cochrane, 3:38:55). En equipo mixto triunfaron Arturo Williamson, Max Correa y Maida Williamson (Santiago, 3:47:05), seguidos de Piero Caviglia, Teresita Ulloa y Álvaro González (Cochrane, 3:54:13) y Camila Cárcamo, Bastián Robles y Natalia de Rays (Cochrane, 4:07:29).

Y en equipo damas cumplieron Tamara Segovia, Francisca Cayún y Javiera Manríquez de Cochrane con 5:39:15.

Desde la organización agradecieron a todos quienes apoyaron la iniciativa, como el caso del alcalde de Chile Chico Ariel Keim, quien estuvo presente durante toda la jornada, incluso dando el primer corte al asado de vaquilla popular, a cargo del cocinero José “Manos de la Montaña” González. El edil relevó en la ocasión la colaboración de funcionarios de las distintas áreas municipales, como el Departamento de Desarrollo Productivo y Turismo, la Secretaría de Planificación y la delegación de Puerto Guadal.

El triatlón contó, asimismo, con el apoyo de Carabineros de Chile que dispuso efectivos para mantener la seguridad de los competidores en ruta.

Desde la AG de Turismo de Puerto Guadal reconocieron en especial el apoyo de sus asociados que aportaron equipamiento para el torneo, además de vecinos y vecinas que se sumaron voluntariamente a la realización de la actividad.

Los resultados del certamen serán difundidos próximamente a través de imágenes y videos a cargo del creador audiovisual Ramiro Bahamonde.

Y durante la noche, se desarrolló el cierre definitivo con un show bailable en el gimnasio municipal.