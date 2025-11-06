Proyecto Gasco en Coyhaique presenta un 40% de avance

El proyecto consiste en la construcción e instalación de una planta de recepción y almacenamiento de gas licuado, más la instalación y operación de tres equipos generadores eléctricos, que producirán un máximo de 3MW, mediante GLP.

Coyhaique.- Emplazado en el área industrial de Coyhaique específicamente en el sector Salto Chico, el proyecto de la empresa Gasco se ha convertido en una iniciativa fundamental para atender la vulnerabilidad energética de nuestra región, asegurando un robusto inventario de gas licuado y la incorporación de generación eléctrica, la que posteriormente se sumará a la generación de respaldo existente , convirtiéndose en un aporte innegable al sistema eléctrico de nuestra región.

En este contexto autoridades visitaron el proyecto donde fueron recibidos por Cristóbal Cifuentes, Gerente de Operaciones y Carol Gray Subgerente de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Gasco, para conocer el nivel de avance de una de las iniciativas claves en relación al desarrollo económico y energético local. Este proyecto y su inversión total de 10 millones de dólares, forma parte de la Mesa Regional de Inversión Privada, liderada por el Seremi de Economía Felipe Rojas Pizarro, instancia público privada que agrupa proyectos de alta inversión privada y que sesiona para monitorear iniciativas y trabajar en destrabar nudos críticos, con el fin de avanzar hacia la materialización de los proyectos, reafirmando el compromiso público-privado adquirido por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Al respecto, el Seremi de Economía Felipe Rojas subrayó que: “10 millones de dólares representa la inversión de la empresa Gasco en Coyhaique en este proyecto que consta de dos partes; una dedicada al almacenamiento de gas licuado y otra la generación de energía, específicamente tres megas a través de GLP. Hoy, junto a diversas autoridades hemos visitado el avance de esta obra emblemática que es parte de la Mesa Regional de Inversión Privada del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, donde hemos trabajado no solo con este proyecto, sino que además con una batería de iniciativas de alta inversión privada, con el objetivo de ayudar a destrabar nudos críticos y acelerar la materialización de las iniciativas, como es el caso de este proyecto de Gasco”.

Esta iniciativa permitirá la instalación de seis estanques de almacenamiento de gas licuado con 50 toneladas útiles de almacenamiento cada uno, a fin de satisfacer la demanda actual y futura de la región. También contará con una estación de carga y descarga de camiones, la que permitirá recibir los camiones que abastecerán la Planta, así como también la carga de camiones granel que abastecerán de gas licuado a las viviendas, comercios e industrias de la región.

Cristóbal Cifuentes, Gerente de Operaciones de Gasco, puso sobre relieve el avance de las obras de este proyecto; “Nosotros comenzamos la construcción a principios de este año 2025, y ya llevamos un 40% de avance. Tenemos instalados los estanques de almacenamiento que equivalen a 300 toneladas de gas licuado y esperamos ya tener la obra completa y definitiva para el mes de marzo del 2026”.

En conclusión, el proyecto de Gasco, representa un importante avance para la región, ya que esta iniciativa no solo fortalece la seguridad del almacenamiento para responder a la demanda, sino que además, representa un paso relevante para la energía local, impulsando el desarrollo económico de nuestro territorio, generando empleo y nuevas oportunidades para proveedores y servicios asociados. Además, asistieron a la actividad: Seremi (s) Energía; Sergio Becerra, Seremi (s) del Trabajo; Rodrigo Díaz, Director Corfo Aysén; Humberto Marín y Jefe DIFOI Gobierno Regional de Aysén, Fernando Guzmán.