Fiscalía de Coyhaique logra prisión preventiva para imputado por robo con intimidación que afectó a dos adolescentes

La Fiscalía Local de Coyhaique formalizó a un imputado de 53 años por su participación en un robo con intimidación que afectó a dos adolescentes de 14 y 17 años, delito ocurrido la noche del martes en las inmediaciones de calle Brasil, comuna de Coyhaique. Entre las especies sustraídas se cuentan dos teléfonos celulares y un perfume.

Coyhaique.- El abogado asistente de la Fiscalía Local de Coyhaique, Sebastián Vildósola, explicó que “efectivamente se controló la detención y se formalizó a un imputado de 53 años de edad como autor de un delito de robo con intimidación que afectó a dos adolescentes de 14 y 17 años, hechos ocurridos a las 21 horas del martes. Estos hechos ocurrieron en la comuna de Coyhaique, donde el imputado participó facilitando la huida de los coimputados, quienes fueron los autores materiales del robo con intimidación”.

Además, el abogado indicó que “al momento de la detención, el imputado conducía un vehículo en estado de ebriedad, razón por la cual también pasó a control por dicho ilícito. En definitiva, se formalizó este imputado como autor de este robo con intimidación que afectó a estas dos víctimas adolescentes y un delito de manejo en estado de ebriedad calificado, habida consideración que el imputado mantenía su licencia de conducir cancelada”.

A raíz de los antecedentes presentados durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado, solicitud que fue acogida por el Juzgado de Garantía de Coyhaique. “Esta Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y especialmente para la seguridad de las víctimas, alegaciones que fueron acogidas por la jueza del Juzgado de Garantía de Coyhaique, considerando igualmente que el imputado registra diversas condenas por distintos delitos en su extracto de filiación y antecedentes”, precisó Vildósola.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 70 días, durante el cual las diligencias estarán a cargo de personal de Carabineros de Coyhaique.

Finalmente, el abogado asistente añadió que “las diligencias siguen en curso. Se están desarrollando diligencias no sólo a propósito del imputado, sino también de los copartícipes de ese mismo delito”.