UAysén llama a jóvenes de la región a postular por Admisión Especial 2026

Una vía que reconoce talentos, trayectorias y contextos diversos, la cual busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior y fortalecer el compromiso institucional regional e inclusivo.

Coyhaique.- Hasta el 30 de noviembre del 2025 se puede postular a la Admisión Especial UAysén 2026, la cual contempla cuatro criterios de selección: Inclusión, Diversidad, Pertinencia Regional y Contextos Especiales. Este proceso permite postular a personas con talentos deportivos, culturales o académicos destacados, jóvenes de establecimientos educacionales de zonas extremas, integrantes de pueblos originarios, personas en situación de discapacidad o quienes enfrenten contextos personales particulares. Además, la universidad podrá ampliar el proceso durante el mes de diciembre para aquellas carreras que lo requieran.

La alternativa tiene por objetivo ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior y valorar méritos que no siempre se reflejan en las pruebas de acceso estandarizadas. Está dirigida a postulantes con talentos específicos, estudiantes provenientes de establecimientos de zonas aisladas de la Región de Aysén, jóvenes que hayan participado en academias formativas de la universidad, personas pertenecientes a pueblos originarios y quienes enfrenten situaciones personales o familiares particulares.

La convocatoria también está abierta a quienes destaquen por sus habilidades deportivas, culturales o artísticas, así como a integrantes de agrupaciones folclóricas, corporaciones o voluntariados como Bomberos o la Cruz Roja. Además, la UAysén promueve la equidad de oportunidades, impulsando la postulación de personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios, mujeres interesadas en carreras de Ingeniería y hombres que deseen cursar carreras del área de la Salud.

Al respecto, David Vásquez, coordinador de Admisión y PACE UAysén, destacó el enfoque inclusivo de esta vía de ingreso enfatizando que “en la Universidad de Aysén premiamos tu talento. Si tienes talento deportivo, cultural o artístico, si perteneces a una agrupación folclórica, alguna corporación, si eres bombero o quizás de la Cruz Roja, te invitamos a postular por Admisión Especial. Por otro lado, queremos equiparar la cancha. Si tienes alguna situación de discapacidad, perteneces a un pueblo originario, eres una mujer que quiere estudiar Ingeniería o un hombre que quiere estudiar alguna carrera del área de la Salud, también calificas.”

El proceso contempla cuatro criterios de admisión que reflejan los valores institucionales de inclusión, equidad y compromiso territorial:

• Inclusión: promueve la equidad de género y la participación de personas en situación de discapacidad, siempre que esta sea compatible con la carrera a la que se desea ingresar.

• Diversidad: reconoce distintos tipos de talento y liderazgo en áreas como el deporte, la cultura, las ciencias y el compromiso social, además de considerar la pertenencia a pueblos originarios.

• Pertinencia Regional: refuerza el sello territorial de la Universidad de Aysén, priorizando a jóvenes egresados de liceos de la región, especialmente de zonas extremas o aisladas, así como a quienes hayan participado en las Academias Formativas UAysén.

• Contextos Especiales: considera la postulación de estudiantes extranjeros, conscriptos en servicio militar y personas que enfrenten situaciones familiares o personales especiales que hayan incidido en su trayectoria educativa.

Para postular, las y los interesados deben ingresar a www.uaysen.cl/admision/ingreso-uaysen/admision-especial, completar el formulario electrónico y adjuntar los antecedentes requeridos. También pueden realizar consultas al correo admision@uaysen.cl, al teléfono +56 9 3933 2051, o acercarse a la oficina de admisión ubicada en el Campus Lillo 1, Eusebio Lillo 667, Coyhaique.