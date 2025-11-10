Encuentro de Rugby entre Waka Patagonia y Jaguarundi reunió a la familia del rugby en la Patagonia

En un ambiente de camaradería, deporte y espíritu familiar, se desarrolló un nuevo encuentro de rugby entre Waka Patagonia Rugby Club de Coyhaique y Jaguarundi Rugby Club de Puerto Aysén, evento que reunió a jugadores de las categorías infantil, juvenil y adultos en la cancha de Cinco Ríos Lodge, la única cancha oficial de rugby en toda la región de Aysén.

Coyhaique.- El encuentro se transformó en una verdadera fiesta deportiva donde participaron familias provenientes tanto de Coyhaique como de Puerto Aysén, fortaleciendo los lazos entre ambas comunidades a través del deporte y los valores del rugby: respeto, trabajo en equipo y disciplina.

Durante la jornada, destacó la incorporación de nuevos jugadores en las categorías infantil y juvenil, reflejo del crecimiento sostenido que ha tenido la escuela Waka Patagonia en los últimos años, consolidándose como una de las principales formadoras de rugby en el sur de Chile.

Entre los participantes se destacó el ejemplo de familias completas que comparten la pasión por el rugby, como los hermanos Mejías, quienes representan el espíritu de unidad y compromiso que caracteriza a Waka Patagonia. Su historia demuestra que este deporte permite a hermanos y familias crecer juntos en valores, disciplina y desarrollo deportivo. Los hermanos Mejías, además, han sido representantes de Chile y han tenido la oportunidad de jugar por equipos argentinos en la ciudad de Comodoro Rivadavia, demostrando su talento y el alto nivel del rugby formado en la Patagonia.

En la categoría infantil, destacó también la participación de Iñaki Elgueta, quien formó parte del grupo de niños que acompañaron a los Cóndores en los partidos definitorios rumbo al Mundial, siendo un orgullo para Waka Patagonia y un ejemplo para los más pequeños que comienzan a soñar con seguir esos pasos.

“Llevo varios años jugando rugby y lo que más me motiva es ver cómo el club crece y cómo llegan nuevos jugadores. Me gustaría seguir aprendiendo, mejorar cada día y representar a Coyhaique en torneos fuera del país,” comentó Antonio Mejías, jugador juvenil de Waka Patagonia, reflejando el entusiasmo y proyección de las nuevas generaciones.

Asimismo, Waka Patagonia continúa su preparación para los próximos torneos internacionales en Argentina, fortaleciendo una alianza deportiva con clubes del país hermano, que permitirá a los jugadores locales adquirir nuevas experiencias y seguir proyectando el rugby patagónico más allá de nuestras fronteras.

El encuentro cerró con un tercer tiempo lleno de alegría, compañerismo y fraternidad, reafirmando que el rugby en la Patagonia no solo forma deportistas, sino también grandes personas y comunidades unidas.