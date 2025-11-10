Comisión de Evaluación Ambiental Aprueba el proyecto de Central Los Maquis

Durante la tarde del lunes 11 la Comisión de Evaluación Ambiental Regional aprobó de forma unánime el proyecto de la Central Los Maquis, la que involucra una inversión de U$ 12 millones, denominado “Rehabilitación y Ampliación de Mini Central Hidroeléctrica de Pasada Los Maquis de 1 MW”, de la empresa Edelaysén.

Coyhaique.- “Estamos muy contentos porque este proyecto ha cumplido todo el proceso de evaluación y participación ciudadana. Se levantaron todas las observaciones, la empresa generó algunas mitigaciones voluntarias. Por lo tanto, creemos que la opinión de cada uno de los sectores que conforman esta comisión fueron bien fundados y que hemos cumplido con la Norma”, expresó el delegado presidencial regional, Jorge Díaz Guzmán.

Por su parte, el seremi de Medio Ambiente, Yoal Díaz, indicó que se trata de un resultado valorable. “Valoramos como gobierno lograr que al sistema eléctrico se inyecte un Mega Watt de potencia que va a fortalecer el sistema mediano de General Carrera. Este es un proyecto que tuvo participación ciudadana donde se incorporaron varias observaciones por lo que su tránsito es muy favorable para ver cómo generar buenos proyectos para la región”, agregó el secretario ministerial.

El proyecto tiene como objetivo la rehabilitación y ampliación de una antigua minicentral hidroeléctrica de pasada inactiva, con el fin de inyectar 1 MW de energía al Sistema Mediano General Carrera, mediante una central de pasada, con un caudal máximo de derivación de 1.100 L/s, y posterior restitución total al río Los Maquis, con una vida útil de 30 años.