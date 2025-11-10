Pto. Chacabuco: Empresa de artículos tecnológicos sufre robo por más de 6 millones de pesos

Durante la mañana de este lunes, detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Coyhaique se trasladaron hasta Puerto Chacabuco, por orden de la Fiscalía Local de Puerto Aysén, puesto que una empresa salmonera de la zona habría sufrido un robo el que, en el conteo preliminar de lo sustraído, alcanzaría los 6 millones y medio de pesos en especies como computadores y herramientas de construcción.

Puerto Chacabuco.- El inspector Luis Rubio Cancino de la Biro Coyhaique, comentó que, “al efectuar un trabajo al interior del sitio del suceso, se logró establecer, preliminarmente, que posiblemente se habría accedido por el cerco perimetral, donde posterior a esto y mediante el escalamiento de una ventana habrían accedido al interior de la dependencia, donde habrían efectuado diversas manipulaciones y la sustracción de la especie antes mencionada”.

El inspector Rubio agregó que la brigada continúa trabajando para dar con el paradero de los involucrados en el crimen, es por lo anterior que se están revisando cámaras de seguridad y buscando posibles testigos del hecho. Además, al lugar, llegó personal del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) Regional para realizar peritajes que puedan apoyar la investigación de los detectives de la brigada.