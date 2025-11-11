INDAP entrega apoyo a productores afectados por la Cuncunilla Negra en el marco de su plan regional de manejo

En el marco del Plan Regional de Apoyo al Manejo de la Cuncunilla Negra, INDAP Aysén del Ministerio de Agricultura realizó la entrega de incentivos del Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) para productores y productoras ganaderas afectados por esta plaga endémica en la Región de Aysén. En total, 74 beneficiarios y beneficiarias recibieron apoyo por un monto de más de $24 millones, con entregas desde las Agencias de Área de INDAP de Aysén, Río Ibáñez y Coyhaique, fortaleciendo así la capacidad de respuesta productiva frente a los efectos de la cuncunilla negra sobre las praderas.

Coyhaique.- “Estamos comprometidos en entregar las herramientas que permitan enfrentar este fenómeno de manera organizada. Desde INDAP hemos puesto en marcha el Plan Regional de Apoyo al Manejo de la Cuncunilla Negra, que articula capacitaciones, concursos de inversión como el de forraje, y un trabajo conjunto con equipos técnicos y programas territoriales. Con ello, damos cumplimiento al mandato del Presidente Gabriel Boric de acompañar a nuestras familias campesinas en los desafíos que impone el cambio climático, y hacemos un llamado a que más usuarios y usuarias se capaciten en el monitoreo, porque esa es la única forma de detectar y actuar a tiempo frente a esta plaga”, señaló Yessica Lagos Cárdenas, directora regional de INDAP Aysén.

Además de esta iniciativa, INIA Tamel Aike (Instituto de Investigaciones Agropecuarias) junto a INDAP Aysén han estado desarrollando un ciclo de capacitaciones con gran cobertura territorial, llegando a La Junta, Mañihuales, Río Los Palos, Los Torreones, Valle Lagunas, Bahía Murta, Puerto Tranquilo, Cochrane, Seis Lagunas, Lago Pollux y Cochrane, directamente dirigido a productoras y productores rurales. Estas jornadas han abordado técnicas de monitoreo y manejo de la cuncunilla negra, una plaga que siempre ha existido en la Región de Aysén y que ha incrementado su presencia en los últimos años producto del cambio climático, afectando directamente la disponibilidad de forraje para el ganado.

La directora regional de INIA, Camila Reyes, indicó que “dadas las característica de la cuncunilla negra, especie endémica del cono sur de américa, estas explosiones o quiebres poblacionales de la plaga, que se han manifestado aleatoriamente en diferentes sectores de la región durante las últimas seis temporadas, se van a continuar repitiendo en el futuro. Probablemente los cambios en las condiciones climáticas han llegado a tal punto, que ahora la plaga encuentra mejores condiciones para desarrollarse y generar altas poblaciones, que sobrepasan los umbrales de daño. Por lo anterior, debemos prepararnos como región para hacerle frente a esta plaga, desde aquí y hacia el futuro”.

El Plan Regional de Apoyo al Manejo de la Cuncunilla Negra incluye jornadas de capacitación en monitoreo, concursos especiales para apoyar con forraje en los períodos más críticos, y la articulación de programas como FNDR Suelos Aysén, SIRSD-S, Praderas Suplementarias y Cultivos Forrajeros, PRODESAL (Programa de Desarrollo Local), PDTI (Programa de Desarrollo Territorial Indígena) y SAT (Servicio de Asesoría Técnica), junto a la asistencia técnica de INIA y el SAG. La meta es enfrentar esta problemática con una estrategia integral y sostenible, promoviendo también enfoques agroecológicos en el manejo de las praderas.

Bernardita Lagos, usuaria de INDAP que vive en Mañihuales, destacó el acompañamiento de la institución frente a esta plaga: “Esta es una gran ayuda que nos hace INDAP, el invierno vino bastante malo y castigador con las lluvias por lo tanto el pasto no subió mucho. Nunca nos dejan solos, siempre cualquier problema está INDAP con nosotros”.

Además, se invita a las y los productores a acceder a más información y materiales educativos disponibles a través de INIA, incluyendo un video explicativo sobre el monitoreo de la cuncunilla negra, disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=OgkLMASUzBo