Con evento bailable en Puerto Aysén cierran actividades deportivas “Activa Tu Primavera con la Pink Party”

Chile Chico, Cochrane, Coyhaique y Puerto Aysén fueron los escenarios de la energía primaveral con jornadas de baile por la prevención del cáncer de mama.

Aysen.- Con este evento se cierra en nuestra región el cronograma de actividades deportivas y recreativas del Instituto Nacional de Deportes que junto a Mindep han ejecutado a lo largo del país durante el periodo primaveral. En la región de Aysén además, las actividades se sumaron a la celebración de los 10 años de la Pink Party (evento deportivo y de sensibilización sobre el cáncer de mama, organizado por la Seremi del Deporte en colaboración con otras instituciones como la Corporación Nacional del Cáncer-CONAC).

En este sentido, la Seremi del Deporte, María Eugenia Durán, agradeció la participación de la comunidad en los cuatro eventos familiares y señaló. “Los eventos de Activa tu Primavera, reflejan nuestro compromiso como gobierno del Presidente Boric, de promover la actividad física y la salud como una política pública descentralizada. Este año, nuevamente, logramos llevar la Pink Party a todas las provincias de Aysén, fortaleciendo una iniciativa que nace de la sociedad civil junto a la Corporación Nacional del Cáncer, con más de una década de historia en la prevención del cáncer de mama y acercando el deporte y la vida activa a cada capital provincial de nuestra región.”

De igual forma, la señora Myriam Velásquez usuaria del taller IND Mujeres en Movimiento, comentó: “Fue nuestra monitora Sandra Candia quien nos invitó a participar de la Pink Party, lo encontré muy entretenido, una jornada llena de energía de color y lo mejor que es tomar conciencia por la prevención del cáncer de mama, agradezco a todos quienes hicieron posible este hermoso encuentro ya que es un excelente actividad para mantenernos activas y contentas ya que nuestra primavera a veces es más gris que soleada por lo que fue una muy linda experiencia, se bailó mucho y fue muy entretenido”.

En las cuatro Provincias

Con la asistencia de vecinas y vecinos en Chile Chico, Cochrane, Coyhaique y Puerto Aysén se desarrollaron las jornadas recreativas de zumba y baile entretenido con sus respectivos teams y cuerpos de baile que hicieron bailar al público asistente.

Asimismo, las municipalidades locales junto a las Delegaciones Provinciales colaboraron activamente para que cada uno de estos eventos deportivos fuera especial y muy entretenido para el público que incluso asistió con tenidas y outfit rosa el mes de concientización y prevención del cáncer de mama.

A través de “Activa Tu Primavera” y junto a la “Pink Party”, la comunidad pudo disfrutar de actividades llenas de alegría y energía y además tomar conciencia sobre la importancia de la prevención y del deporte como factor protector a través de un estilo de vida saludable y el diagnóstico precoz.