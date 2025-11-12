Carabineros desplegará más de 550 efectivos para resguardar elecciones presidenciales y parlamentarias en Aysén

Entre las 00:00 y las 23:59 horas Carabineros recibirá constancias excusatorias en cada uno de sus cuarteles. En Coyhaique dicho trámite se efectuará a través de módulos dispuestos en el terminal de buses y en Puerto Aysén en la Casa de la Cultura.

Aysen.- Desde hace algunas semanas Carabineros de Chile -a través de la conformación de una Plana Mayor Especial- se encuentra efectuando coordinaciones orientadas a garantizar la seguridad durante las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias previstas para el próximo 16 de noviembre.

El trabajo comenzó en la custodia en el traslado del material electoral hasta los distintos puntos del territorio para su posterior distribución a los diferentes locales de votación dispuestos por el Servel.

“Vamos a estar desplegados en toda la región, con un total de 81 puestos de constancias. En la comuna de Coyhaique se habilitarán módulos que estarán dispuestos en el Terminal de Buses (Rodoviario) mientras que en Puerto Aysén estos estarán dispuestos en la Casa de la Cultura (Sargento Aldea #695), no obstante lo anterior, las personas podrán dejar las constancias en cualquier Comisaría e inclusive en el Retén más aislado en la región de Aysén”, expresó el Jefe de Zona Aysén, General Eduardo Palma Fuentes.

“Tenemos un despliegue en el perímetro exterior de todos los locales de votación en apoyo al personal de Ejército, con un total de nueve Oficiales y 543 carabineros que van a estar desplegados en toda la región de Aysén, para que estas elecciones se desarrollen sin inconvenientes y con seguridad”, sin afectar el normal desarrollo de los servicios ordinarios de orden y seguridad, expresó el Jefe de Zona.

Constancias por estar a más de 200 km

El General Palma precisó que las constancias que acogerá Carabineros son únicamente por estar a más de 200 km de la mesa de votación, cuya recepción se efectuará entre las 00:00 a las 23:59 horas del domingo 16 de noviembre.

“En la Comisaría Virtual (https://comisariavirtual.cl/) se puede dejar una preconstancia, trámite que arrojará un código alfanumérico, el cual posteriormente deberá ser validado en una Unidad de Carabineros”, explicó.

Asimismo, el Oficial General añadió que respecto a otras situaciones relacionadas con materias de salud u otro impedimento que le imposibiliten a una persona participar del proceso eleccionario, dichos antecedentes, documentación o respaldos deben ser presentados ante el Juzgado de Policía Local una vez que la persona sea citada, pudiendo acreditar o demostrar de manera justificada las razones que le impidieron concurrir a votar.

Tal como como en procesos anteriores, Carabineros cumplirá un rol facilitador durante el día de las elecciones, posibilitando un acceso expedito a las personas hasta el local de votación, asistiendo a aquellos ciudadanos de la tercera edad o con movilidad reducida y garantizar de manera expedita el acceso para ejercer su derecho a sufragio.

Cabe consignar que a nivel nacional más de 23 mil carabineros estarán desplegados desde Arica a Punta Arenas para resguardar la seguridad del proceso.