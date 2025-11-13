Gobierno mantiene coordinación para las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre

El delegado presidencial de la región de Aysén, Jorge Díaz Guzmán, encabezó la segunda reunión de coordinación general de servicios públicos de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias que se desarrollarán este domingo 16 de noviembre.

Coyhaique.- “Hemos visto que estamos muy bien preparados y por lo tanto creemos que no vamos a tener ningún inconveniente. Se chequeó cada uno de los locales, el desplazamiento del material electoral, los colegios escrutadores, la movilización para los electores y el funcionamiento de este trabajo al interior de cada uno de los 48 establecimientos”, informó el delegado regional.

La autoridad de Gobierno formuló estas declaraciones al término del encuentro realizado durante la mañana del jueves 13, con las instituciones de Estado responsables del correcto desarrollo del proceso electoral.

En la instancia participaron las seremis de Gobierno, Educación, Transportes, Justicia, Seguridad Pública, Trabajo, Desarrollo Social, además de Carabineros, Ejército, Correos de Chile, Dirección del Trabajo, SENAPRED, SLEP y Servel.

Se informó que más de 99.500 personas conforman el padrón electoral regional, las que deberán emitir su voto en alguno de los 48 recintos de votación habilitados para este fin.

El comandante de la IV División de Ejército y jefe de fuerza regional, Enrique Del Fierro, afirmó que el despliegue de su personal se está completando sin problemas. “Estamos en todas partes de la región, donde están los 48 locales de votación, desde La Junta hasta Villa O’ Higgins, desplegados a partir del jueves 13 en cumplimiento a lo que está dispuesto para entregarle tranquilidad a todos los electores para que vayan a votar sin problemas el día domingo 16 de noviembre”, mencionó el general de Ejército.

Para facilitar y asegurar el acceso de la comunidad a la información oficial, se indicó que digitando su Rut en la plataforma consulta.servel.cl las personas pueden conocer su local de votación incluyendo la dirección del mismo, y su mesa.

Así lo señaló Miguel Ortiz, encargado de formación ciudadana de SERVEL. “Las personas a través del ingreso manual de su RUT pueden encontrar sus datos electorales como local de votación, la mesa de votación e incluso su ubicación dentro del padrón de mesa, lo que va a facilitar el tiempo y va a hacer que el proceso sea mucho más fluido”, aseguró.

Desde la Seremi de Transportes señalaron que las personas que necesiten hacer uso de alguno de los 80 servicios de traslado terrestres, marítimos y fluviales gratuitos, pueden conocer sus itinerarios en las cuentas de redes sociales de esta entidad y de la Delegación Presidencial Regional.

Por su parte, desde la Secretaría Regional Ministerial de Trabajo indicaron que las personas que ese día deben trabajar cuentan con un permiso legal de al menos tres horas para ir a votar o excusarse, lo que no puede significar un descuento en las remuneraciones.

Si el trabajador o la trabajadora fue designada vocal de mesa, miembro del Colegio Escrutador o delegado de la Junta Electoral, el empleador debe concederle el permiso correspondiente para cumplir dichas labores.

Si alguno de estos derechos es vulnerado se pueden realizar las denuncias necesarias al fono 600 450 4000 y en el sitio web www.dt.gob.cl.

Finalmente, las oficinas de las Inspecciones del Trabajo estarán abiertas desde las 09:00 y hasta las 14:00 horas, lo que incluye a las reparticiones provinciales de Coyhaique, Aysén y General Carrera, así como la comunal de Cisnes.