Autoridades laborales detallan derechos de trabajadores para votar este domingo 16 de noviembre

Las autoridades realizaron un recorrido por locales comerciales informando a empleadores y trabajadores.

Coyhaique.- Un llamado a respetar la normativa que resguarda los derechos laborales y electorales de las y los trabajadores durante las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre realizaron el Seremi(s) de Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro y el director regional de la Dirección del Trabajo, DT, Christian Aros Troncoso, quienes realizaron un recorrido por locales comerciales, donde recordaron las normas laborales y electorales que regirán el próximo domingo 16 de noviembre.

El Seremi(s) Rodrigo Díaz hizo hincapié en que todas las personas que deban trabajar ese día cuentan con un permiso mínimo de tres horas para sufragar, sin que ello implique descuento de remuneraciones ni represalias, “Nos encontramos con el Director regional del Trabajo y estamos recorriendo el comercio regional informando de que este domingo los trabajadores tienen al menos tres horas para poder ir a votar. Esto es feriado irrenunciable y obligatorio para los malls solamente y strip centers, que en la región no tenemos, por ello, no es feriado irrenunciable para el comercio y por lo tanto, su funcionamiento va a ser normal. Así que ahí el llamado para que los empleadores den las facilidades, se coordinen, de tal manera que todos los trabajadores y trabajadoras puedan concurrir a votar. Tenemos el teléfono 600 450 4000 donde los trabajadores y trabajadoras pueden hacer las consultas en caso de duda”, afirmó el Seremi(s) de Trabajo y Previsión Social de Aysén.

A su vez, el Director regional del Trabajo, Christian Aros mencionó los turnos y el derecho laboral que tienen los vocales de mesa, “Nosotros como Dirección del Trabajo vamos a estar fiscalizando ese día de 9:00 de la mañana a 14 horas. Vamos a estar recibiendo las denuncias, como señala el Seremi(s), a través de la línea 600 450 4000 o a través de la página de la Dirección del Trabajo www.dt.gob.cl. También es importante recalcar que los vocales de mesa ese día tienen autorización legal para ausentarse de sus labores y ese día no puede ser descontado. Se considera trabajado para todos los efectos legales, igual que los miembros de los colegios escrutadores”.

En tanto, el administrador del supermercado regional Hiperpatagónico dio cuenta que ya están coordinados para la jornada electoral, “Este domingo estamos ya coordinados con todo lo que es turnos para el personal, para que no perdamos la continuidad de la atención a público. Así que vamos a estar atendiendo absolutamente normal, desde las 8:30 a las 21 horas. Así que usted como cliente, no se preocupe, va a tener la atención de costumbre. Y nos hemos encargado de que las personas que les corresponda ir a votar, lo hagan de acuerdo a las normativas legales vigentes, así que no hay ningún problema, lo mismo que los vocales de mesa”.

Desde la Superintendencia de Seguridad Social se dictó instrucciones que permiten armonizar la obligatoriedad del voto con el cumplimiento de reposo. Por tanto, la persona que está con licencia médica, y tomando en cuenta la prescripción médica y su estado de salud, puede efectivamente cumplir con la votación, siempre en una mirada muy responsable y cuidando no poner en riesgo la recuperación. De esta forma, el asistir a votar no se va a considerar un incumplimiento reposo.

Asimismo, la entidad comentó que las y los trabajadores que en el trayecto de su casa al trabajo pasan a votar, o aquellos que lo hacen en el transcurso de la jornada laboral, en estos espacios también estarán cubiertos por la Ley de Accidentes del Trabajo en caso de cualquier siniestro que ocurra a propósito de ejercer el derecho a voto.