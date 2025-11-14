Carabineros Aysén eleva estándar de atención en frontera e incorpora nueve módulos de control migratorio

Se trata de una iniciativa financiada por el Gobierno Regional y que permitirá otorgar una mayor confortabilidad tanto para el personal que cumple funciones en frontera como para las personas que ingresan o salen del país a través de los pasos internacionales controlados por la Institución.

Aysen.- Un total de nueve módulos de control migratorio fueron recientemente incorporados por Carabineros, como parte del proceso de modernización institucional, destinados a los cuarteles fronterizos de la Zona de Carabineros Aysén.

Se trata de una iniciativa financiada por el Gobierno Regional que fortalece la infraestructura institucional y que mejora las condiciones de atención y control migratorio en los pasos fronterizos de nuestra región.

La reciente ceremonia de inauguración y entrega se efectuó en el sector del Retén Lago Castor (F) y contó con la presencia del Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero Vega; el General Director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata; el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Cerna Lozano; el Gobernador Regional de Aysén, Macelo Santana Vargas; el Delegado Presidencial Regional de Aysén, Jorge Díaz Guzmán; el Jefe de Zona Aysén, General Eduardo Palma Fuentes, consejeros regionales e invitados especiales.

Modernización

Dicha infraestructura corresponde a un total de nueve contenedores destinados a la atención de público, dependencias modulares que serán destinados para su puesta en servicio en destacamentos fronterizos de la Zona de Carabineros Aysén, instalaciones que responden a un proceso modernizador y de mayor confortabilidad tanto para el personal que cumple funciones en frontera como para quienes ingresan o salen del país a través de estos pasos internacionales.

“Esto es gracias a un proyecto de cooperación del Gobierno Regional -a través de los consejeros regionales- quienes hicieron posible la adquisición de estos módulos de atención de público tan necesarios para nuestra Institución. Tenemos una larga frontera y efectuamos servicios de frontera y migración en nueve puestos fronterizos. Hay varios de estos puestos donde la infraestructura era precaria para poder poder recibir a la cantidad de personas y turistas que ingresan o salen de la región, sobre todo en el periodo estival”, expresó el Jefe de Zona de Carabineros Aysén, General Eduardo Palma Fuentes.

Por su parte el Gobernador Regional de Aysén Macelo Santana Vargas, indicó que “juntos al Ministro de Seguridad Luis Cordero, hemos hecho entrega de un equipamiento que el Consejo Regional aprobó para Carabineros de Chile, equipamiento que consiste en mejorar la infraestructura de los cuarteles fronterizos. Hemos estado entregando nueve container cuyo hito simbólico se realizó en el Paso Triana, para la atención de público que tanto se requiere en esos pasos fronterizos”, indicó.

Se trata de módulos dotados de áreas de atención de público, baño, permitiendo brindar una atención moderna sobre la base de nuevos estándares de calidad a quienes cruzan la frontera y efectúan trámites migratorios en estos lugares.

Su incorporación -indicó el Jefe de Zona- va en pleno beneficio de la modernidad, de mejorar las condiciones laborales que poseen los carabineros que hacen patria en estas zonas más extremas, donde la rigurosidad de las condiciones climáticas, sumado a la antigüedad de las instalaciones, aceleran el proceso de deterioro de las instalaciones donde Carabineros cumple un rol subsidiario en materias de control migratorio y fitozoosanitario.