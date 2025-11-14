Coyhaique: Mujer es detinada por maltrato animal

Un nuevo caso de maltrato animal se registró en la capital regional. Según detectives de la Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) Aysén, se habría recibido una denuncia respecto a un can que se encontraría al interior de un domicilio en malas condiciones corporales.

Coyhaique.- Es así que, los funcionarios policiales se dirigen al lugar señalado por los denunciantes para constatar los hechos señalados por los testigos.

“En atención de ello, el turno de la Bidema de Puerto Aysén se constituyó en la capital regional, específicamente en el sitio de suceso. Al interior de él (domicilio), en compañía de un médico veterinario institucional de la OFAN (Oficina de Análisis Criminal) Coyhaique, se logró establecer que un perro en el interior del domicilio, presentaba distintas heridas en la zona glútea y caudal, las cuales no presentaban ningún signo de cura ni tratamiento”, comentó el subprefecto Marcelo Ladino, jefe de la Bidema Aysén.

El jefe de la brigada comentó que el perro contaba con lesiones antiguas y recientes, lo que dificultaba saber el origen de estas.

Con los antecedentes y la revisión de la víctima animal, se procedió a la detención de la dueña del animal, una mujer chilena, mayor de edad, sin antecedentes, siendo puesta a disposición de los tribunales de justicia por el delito de Maltrato Animal en Situación de Flagrancia.

Asimismo, y con el fin de resguardar el bienestar del animal, la PDI gestionó su derivación a una organización benéfica especializada en rescate y protección de mascotas, para asegurar su adecuada atención y eventual adopción.