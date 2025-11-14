Voto en el extranjero: Funcionarios de la PDI Aysén ya se encuentran en Argentina

Una delegación de tres funcionarios de la PDI de Aysén, viajaron a la ciudad Argentina de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, en el contexto de las elecciones presidenciales y parlamentarias que se desarrollarán el próximo domingo 16 de noviembre.

Aysen.- El equipo compuesto por dos Oficiales Policiales y un Agente Policial, cumplirán un rol estratégico, actuando como puntos de enlace con las policías de los otros países para asuntos de seguridad de los locales de votación. Además, tendrán a cargo la custodia y traslado del material electoral, es decir, que cada voto escrutado en el país vecino, vuelva a nuestro país en las valijas diplomáticas respectivas.

Cabe hacer presente que, para esta importante misión, la PDI dispuso a más de 80 funcionarios para cooperar en el desarrollo adecuado de las votaciones para los chilenos que viven en el exterior, particularmente en 15 países y 28 circunscripciones, abarcando un padrón electoral de 82.675 compatriotas habilitados para votar. Cada uno de los oficiales y agentes asume la investidura de correo diplomático del Estado de Chile, con la responsabilidad de garantizar la integridad y trazabilidad del material electoral, desde su salida del país hasta su recepción.

El despliegue se enmarca en un acuerdo de colaboración entre la policía civil y la Cancillería establecido en 2020 para el adecuado desarrollo del proceso eleccionario en el exterior.

Países: Argentina, Australia, Bolivia, Paraguay, Perú, Canadá, Cuba, España, Estados Unidos, Rusia, Francia, Irlanda, Reino Unido, Italia y Suecia.