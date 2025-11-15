Autoridades supervisaron en terreno el estado de los locales de votación

Con un recorrido realizado durante la mañana de este sábado 15 de noviembre, el delegado presidencial regional Jorge Díaz Guzmán supervisó en terreno el estado de preparación de los recintos de votación para las elecciones presidenciales y parlamentarias del domingo 16.

Coyhaique.- Alrededor de las 11 de la mañana la autoridad de Gobierno visitó la escuela Pedro Quintana Mansilla, en Coyhaique, donde verificó personalmente las instalaciones de uno de los lugares en que se desarrollarán las elecciones.

El delegado presidencial regional fue acompañado por el jefe de fuerzas general de Ejército Enrique Del Fierro y el presidente de la Junta Electoral de Coyhaique Jaime Álvarez, como también por la seremi de Gobierno Úrsula Mix, el seremi del Trabajo Rodrigo Díaz, el seremi de Justicia Samuel Navarro y el jefe de zona de Carabineros Eduardo Palma.

“Hemos recorrido este establecimiento histórico dentro de Coyhaique para ver cómo está todo implementado para el día de mañana. El jefe de las fuerzas, el general Del Fierro nos ha explicado que los 48 locales que han sido destinados para este evento electoral ya están todos operativos, con su personal y con sus materiales”, expresó al término del recorrido el delegado Jorge Díaz.

Por su parte el general Enrique Del Fierro, aseguró que la preparación de las fuerzas se inició el miércoles de esta semana, comenzando con el despliegue del 50% de ellas el jueves por razones de distancias geográficas que debían cubrir, empleando 653 horas y mujeres de las FFAA en los 48 locales de votación.

“Yo he revisado los locales de votación y están ya el día de hoy trabajando para tener todo en condiciones para que mañana toda la ciudadanía en forma segura y tranquila pueda acceder en buena forma a los locales de votación y las mesas y que las personas con capacidades diferentes puedan acceder en forma tranquila a votar y hacer uso de su derecho”, manifestó el general Del Fierro.

Por último, el presidente de la Junta Electoral de Coyhaique Jaime Álvarez señaló “por lo mismo hemos verificado que los locales que ya hemos visitado se tengan todos los elementos listos y dispuestos para lo que la ciudadanía concurra el domingo a votar sin ningún inconveniente”.