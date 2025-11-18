Gastronomía, Cerveza, Emprendimiento y Turismo: Llega el encuentro Entre Glaciares a Cochrane

Cochrane será el punto de encuentro regional este 21 y 22 de noviembre con la realización del “Encuentro entre Glaciares 2025”, una iniciativa que reunirá turismo, gastronomía, cerveza artesanal, emprendimiento local y una ronda de negocios en el Mercado Municipal.

Cochrane.- El evento es organizado por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Cochrane, Balloon Latam y Fundación Parque La Tapera, con el apoyo de la Municipalidad de Cochrane, y busca visibilizar la oferta estival del territorio, entendiendo que la comuna se consolida cada año más como un destino activo durante todo el año.

Desde la Cámara de Comercio explican que esta actividad nació tras identificar la necesidad de contar con espacios donde mostrar los servicios, productos y experiencias disponibles en época estival. Señalan que no se trata de un lanzamiento de temporada turística, sino de un lanzamiento estacional que busca exhibir qué ofrece Cochrane en verano y generar vínculos entre emprendedores de la comuna, la provincia y la región. “Detectamos que nos faltaban espacios para mostrar lo que hacemos en verano y cuáles son los servicios turísticos, de alojamiento, gastronomía y comercio que están disponibles. Queremos invitar a toda la región de Aysén a acompañarnos este 21 y 22 en el Mercado Municipal”, expresó su presidenta, Stephanie Rossel.

Balloon Latam y Fundación Parque La Tapera lideran la articulación de la Ronda de Negocios y del componente gastronómico del encuentro. Su directora regional de Balloon Latam en Aysén, Pamela Barroso, destacó que esta instancia es clave para el fortalecimiento de la comunidad emprendedora, ya que permite generar nuevas conexiones, acuerdos comerciales y espacios de colaboración entre quienes están impulsando la actividad económica local. “La Ronda de Negocios es un espacio de vinculación para conocernos, compartir nuestras necesidades y conectar con clientes, proveedores o socios estratégicos. El sábado continuaremos con el Festival Baker Gastronómico, que crece este año y se integra al Encuentro entre Glaciares, manteniendo nuestro enfoque en fortalecer la identidad local, los productos del territorio y la gastronomía regional. Por eso realizamos el concurso Rescate de Recetas Familiares, invitando a vecinas y vecinos a postular y acompañar a los finalistas”, señaló.

El alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa Georgia, valoró el trabajo que desarrollan los emprendedores y el aporte que este encuentro entrega al desarrollo turístico y económico de la comuna. Recordó que, al iniciar su gestión, los emprendedores fueron claros en transmitir que Cochrane se ha consolidado como un destino activo durante todo el año. “Este encuentro refuerza esa visión y reconoce el esfuerzo de nuestros emprendedores. Invitamos a toda la comunidad a participar el 21 y 22 en el Mercado Municipal, donde habrá una variada oferta turística y gastronómica propia del verano. Es una instancia importante para destacar el trabajo que realizan con tanto esfuerzo y convicción”, indicó.

Durante ambas jornadas, el público podrá participar en la Ronda de Negocios actividad que requiere inscripción previa al teléfono +56 9 7789 6432 (Balloon Aysén), recorrer la feria de emprendedores, disfrutar del Festival Baker Gastronómico, conocer la ruta de cervezas artesanales y acompañar el concurso Rescate de Recetas Familiares, además de presentaciones artísticas, conversatorios y actividades de vinculación entre emprendedores provenientes de distintas localidades de la región. Desde la organización recalcan que, aunque varias actividades requieren inscripción, el festival gastronómico y cervecero es abierto para toda la comunidad para conocer, degustar y disfrutar en familia.

El Encuentro entre Glaciares 2025 busca fortalecer la identidad local, impulsar el turismo y dinamizar la economía de Cochrane, invitando a vecinas, vecinos, visitantes y emprendedores de toda la región de Aysén a ser parte de esta cita abierta a la comunidad.