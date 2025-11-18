PDI materializa expulsión de ciudadano brasileño que cometió delitos e incivilidades en Coyhaique

Este martes, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) informó sobre la materialización de una expulsión judicial que pesaba en contra de un ciudadano brasileño de 45 años, tras ser condenado en septiembre del presente año por el delito de Robo con Intimidación, pena que fue sustituida por la expulsión del territorio nacional.

Coyhaique.- De acuerdo a la información que maneja la PDI, el extranjero habría ingresado al territorio nacional por el paso fronterizo Los Libertadores, en calidad de turista, hace nueve años, posteriormente, tramitó una visa temporaria que se encontraba caducada. Además, dentro de su estadía en el territorio nacional, contaba con pasos por Santiago y Temuco, llegando hace, aproximadamente, tres años a la Región de Aysén.

Cabe hacer presente que esta persona deambulaba por diferentes localidades de la región, intimidando a turistas y residentes, siempre con un actuar agresivo. Además, mantenía antecedentes ligados a delitos de Violación de Morada, Porte ilegal de Armas y Robo con Intimidación, entre otros.

Tramitación de la expulsión

Sobre este procedimiento, el jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Coyhaique, subprefecto René Retamal Quintanilla, señaló que “una vez más se dio cumplimiento a nuestro mandato legal como Policía de Investigaciones de Chile, el cual es la investigación de los delitos, el control migratorio y la ejecución de las medidas de expulsión del país”.

“El Departamento de Migraciones y Policía Internacional, tras diversas fiscalizaciones focalizadas en la ciudad de Coyhaique, detectó la presencia de un ciudadano brasileño, el cual mantenía su permanencia en el país caducada. Ante dicha situación, personal de esta brigada procedió a hacer la denuncia administrativa correspondiente al Servicio Nacional de Migraciones, quedando con la medida de firma en nuestra unidad a efecto de ser ubicable”, añadió el oficial policial.

Seguidamente, tras los antecedentes que proporcionó la comunidad, “sobre una persona de nacionalidad brasileña que estaba cometiendo ciertos desórdenes o incivilidades, este departamento se coordinó con el Servicio de Migraciones para agilizar el proceso de expulsión de esta persona”, puntualizó el subprefecto Retamal, agregando que, posteriormente, “se concretó este decreto de expulsión, pero al mismo tiempo esta persona cometió diversos delitos de robo con intimidación en diversos locales de la comuna, lo cual fue investigado por la Brigada Investigadora de Robos de Coyhaique, quienes posicionaron al sujeto en el sitio del suceso, a través de las cámaras de seguridad y empadronamiento de testigos, para posteriormente obtener la orden de detención, concretarla y ponerlo a disposición de los tribunales”.

En esa oportunidad, “el tribunal decretó la prisión preventiva del imputado, y ahí nosotros nuevamente como departamento comenzamos a hacer un trabajo coordinado con el Ministerio Público a efecto de que el fiscal solicitara la sustitución de su pena por la expulsión judicial del país, lo cual fue con resultados favorables, decretando el tribunal dicha medida, y desde ahí se empezó a coordinar el traslado a su país natal que es Brasil”, precisó el jefe del Departamento de Migraciones Coyhaique.

Finalmente, el oficial graduado indicó que “la materialización de la expulsión se concretó la semana pasada, el día miércoles, con tres funcionarios escoltas de la región, los cuales lo fueron a buscar a Gendarmería de Chile para luego trasladarlo a Balmaceda, y de Balmaceda directo a Santiago”. En la capital, “se gestionó con el Consulado brasileño, a efecto de poder documentar a esta persona para que tuviera un pasaporte y pudiera viajar a su país, lo cual ya se concretó, y el jueves en la noche, los funcionarios viajaron desde el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez hasta la ciudad de Sao Paulo, Brasil, siendo entregado finalmente a las autoridades migratorias brasileñas, quedando el ciudadano brasileño con una medida de impedimento de ingreso al país por 10 años”.

Seguridad para la comunidad

Sobre el trabajo desarrollado por la PDI, la Seremi de Seguridad Pública, Ruth Vallejos Cuitiño, destacó la labor del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Coyhaique al entregar una solución concreta a la comunidad. “La PDI está permanentemente al servicio del país, en este caso del Poder Judicial, para poder concretar una expulsión que, frente a las incivilidades frecuentes y claramente los delitos de los cuales fue imputado este ciudadano brasileño, llamó a la necesidad de esta expulsión por 10 años”, destacó la autoridad de seguridad.

Además, la Seremi Vallejos realizó un llamado a denunciar los delitos, “llamar a todos a cuidarnos, a estar alerta frente a las incivilidades y, como en este caso, estar pendiente sobre las soluciones también que le da la Policía a una problemática que siempre puede afectarnos, como personas cometiendo incivilidades, personas cometiendo delitos, denunciarlos oportunamente, porque acá la PDI está para llevar a cabo los cumplimientos oportunos y necesarios para solucionar estos problemas”.