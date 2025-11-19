CORPAYSÉN y empresas del litoral lanzan la CEVICHETÓN 2025 junto al Instituto TELETÓN

En una jornada marcada por el compromiso social y el trabajo colaborativo, esta mañana se realizó en el Instituto Teletón de Aysén el punto de prensa oficial que dio inicio a la CEVICHETÓN 2025, actividad solidaria organizada por CORPAYSÉN, sus socios y destacados chefs de la región, que vuelve después de varios años como una de las tradiciones más queridas del territorio.

Aysén.- En el lanzamiento participaron representantes de las empresas Mowi, Badinotti, A Modo Mío, RDA S.A., Pesquera Friosur y Australis Seafoods, quienes acompañaron a Teletín, al equipo del Instituto Teletón y a la Corporación de Desarrollo Productivo del Litoral de Aysén (CORPAYSÉN) para anunciar la jornada solidaria que se desarrollará el próximo sábado 29 de noviembre, con puntos de venta en Puerto Aysén y Coyhaique.

En representación de CORPAYSÉN, Enrique Garín López, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Friosur, destacó el sentido comunitario de la actividad y el rol del sector productivo en apoyar causas que movilizan al país: “La Cevichetón demuestra que cuando Aysén se une, las cosas realmente suceden. Somos más de 20 socios trabajando juntos para empujar esta cruzada con el corazón. Cada plato de ceviche no solo tendrá sabor… también tendrá esperanza.”

Garín recordó que esta actividad retoma la tradición solidaria iniciada en 2016 y hoy vuelve con más fuerza para apoyar la rehabilitación de miles de familias.

Por parte del Instituto Teletón Coyhaique, Javiera Labraín, jefa de Gestión Social y Voluntariado, agradeció la articulación entre empresas y comunidad: “Estamos muy emocionados de que la región retome esta tradición. La solidaridad de Aysén siempre ha sido un ejemplo, y ver a empresas, chefs y organizaciones trabajando juntas para apoyar a los niños, niñas y jóvenes de la Teletón, es profundamente significativo.”

La gestora ejecutiva de CORPAYSÉN, Maribel Mancilla, explicó que la CEVICHETÓN se realizará el próximo sábado 29 de noviembre, desde las 13:00 horas, en dos puntos simultáneos: Puerto Aysén, en la Plaza de Armas (Odeón), y Coyhaique, frente al Banco de Chile. Subrayó que la jornada contará con la preparación de un ceviche solidario elaborado a partir de salmón y reineta donados por empresas socias.

Asimismo, Mancilla destacó que esta iniciativa, impulsada con anticipación desde CORPAYSÉN y sus socios, es posible gracias al trabajo conjunto entre empresas, gremios, sindicatos, organizaciones del litoral y chefs locales, quienes aportarán materia prima, logística, voluntariado y difusión para dar vida a esta cruzada solidaria en beneficio de la Teletón 2025.

El ceviche solidario será preparado por el chef Rodrigo Castillo (“A Modo Mío”), junto a equipos de El Truco y el Gran Hotel Aysén, quienes elaborarán una receta basada en salmón patagónico, donado por empresas socias de CORPAYSÉN.

La CEVICHETÓN 2025 contará con el respaldo del total de empresas, sindicatos y organizaciones que integran CORPAYSÉN, reafirmando el compromiso del sector productivo del litoral con las causas que movilizan a Chile. Entre ellos se encuentran: Australis Seafoods, Badinotti, Camanchaca, CITECMA, Cooke Aquaculture, Empresa Bahamonde, Marine Farm, Mowi Chile, Multi X, Oxxean, Fiordo Austral S.A., Pesquera Friosur, RDA S.A., SalmonChile A.G., Salmones Itata (Blumar), Sindicato Friosur, Sindicato Sitramhar de Mowi, TopTainer, Korvik Chile S.A., Yadran y Salmones Antártica S.A.

Todos ellos se hacen parte de esta cruzada solidaria que, desde Aysén, busca aportar a la rehabilitación y la esperanza de miles de familias en todo el país.