Abren postulaciones para Programa de Renovación de Flota para Colectivos y Buses Rurales

Hasta el 25 de noviembre estarán vigentes las postulaciones para los Programas Renueva Tu Colectivo y Renueva Tu Micro, iniciativa que permite modernizar la flota de transporte público a través de un convenio entre el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Gobierno Regional de Aysén.

Ya está abierta la convocatoria para postular a los programas de renovación de flota Renueva Tu Colectivo y Renueva Tu Micro, iniciativa que hace más de 10 años permite modernizar la flota de transporte público y entregar un mejor servicio a usuarias y usuarios. En Chile y también en la Región de Aysén, el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dispone de los fondos FAR (Fondo de Apoyo Regional) asignados al Gobierno Regional, para financiar estos programas, que en esta oportunidad alcanzarán un monto de 140 millones de pesos.

El seremiTT Hans Zimmermann destacó esta oportunidad para los transportistas de la región. “En conjunto con el Gobierno Regional queremos invitar a los transportistas de la Región de Aysén a participar de este importante concurso que permite que los prestadores de servicio de transporte público puedan renovar su maquinaria y así seguir prestando un buen servicio para la conectividad en nuestra región. El proceso para postular es hasta el día veinticinco de noviembre, son ciento cuarenta millones de pesos a disposición a repartir entre todos los transportistas, y sin duda que esta es una tremenda ayuda para fortalecer el transporte público en Aysén”.

El gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana, destacó el financiamiento realizado por el Gobierno Regional para avanzar en esta materia, tras la reunión que sostuvo personalmente con los colectivos de la región: “Tal como se lo comprometimos hace algunas semanas atrás, ya están abiertas las licitaciones para el programa Renueva tu Colectivo y Renueva tu Micro. Pusimos 140 millones desde el Gobierno Regional junto a nuestro Consejo para que este proceso comience. Así que la invitación es a informarse y a participar de esta licitación”.

La recepción de antecedentes para la postulación al Renueva Tu Colectivo y Renueva Tu Micro se extenderá hasta el 25 de noviembre, y las bases, requisitos y formularios de postulación están disponibles en el sitio web www.goreaysen.cl (banner Renueva Tu Colectivo). Además, para consultar si se es potencial beneficiario, se pueden ingresar los datos en las plataformas www.mtt.gob.cl o www.renuevatumicro.cl.