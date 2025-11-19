Inicio Destacado Servicios públicos se excusan por atrasos en ejecución de proyectos ante el...

Servicios públicos se excusan por atrasos en ejecución de proyectos ante el Consejo Regional

Frente al atraso en la rendición de fondos y ejecución de proyectos, el Gobierno Regional de Aysén citó a sesión extraordinaria a los servicios públicos como la Seremi de Agricultura y Sernapesca, entre otros, que no han cumplido con los plazos y los compromisos adquiridos al recibir los fondos regionales.

Coyhaique.- La consejera regional, presidenta de la Comisión de Inversiones y de Presupuesto del Consejo Regional, Andrea Ponce, lideró la sesión extraordinaria, convocada debido a la falta de ejecución y rendición de proyectos por parte de algunos servicios públicos.

La Seremi de Agricultura, INDAP, además de Sernapesca (Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura) fueron los servicios más cuestionados por la falta de ejecución de proyectos. Sin embargo, el seremi de Agricultura, Eugenio Ruiz, y la directora de Sernapesca, Daniela Leiva, no asistieron a la sesión.

Magdalena Leniz, jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional, fue enfática en señalar que es necesario llevar un control de lo que rinden y ejecutan los servicios públicos: “Lo que sí nos sorprende es que nosotros hemos estado constantemente contactando a los servicios públicos para saber esto con anterioridad para poder hacer las modificaciones presupuestarias correspondientes y ajustar nuestro presupuesto. Sin embargo, no habíamos tenido claridad de alguno de ellos. Por ejemplo, con Sernapesca. Nosotros no teníamos claridad de que van a haber cerca de 100 millones que no van a poder ejecutar este año. Lo mismo con algunos programas del agro, ya que no van a tener su ejecución al 100%. Son montos menores de cinco, siete millones, 20 millones, pero, al final, cuando uno lo suma, no es menor y tenemos un montón de necesidades como región. Nuestro objetivo como Gobierno Regional es gastarnos el 100% del presupuesto”.

Con miras al cierre del presente año, la falta de ejecución no solo perjudica a las personas beneficiarias de los distintos programas, sino que también a toda la región.

Así lo explicó la consejera regional, Andrea Ponce: “En definitiva, nosotros lo que queremos es que los recursos del Gobierno Regional lleguen a los vecinos y vecinas. Y eso no no resulta con excusas o con demoras. Varios de ellos dieron explicaciones, que nos parecen razonables y nos explicaron, en definitiva, cuál iba a ser su gasto de aquí a diciembre. Pero también vemos con preocupación otros servicios públicos, que no van a haber ejecutado todo el presupuesto entregado. Ahí nosotros pedimos responsabilidad y, también, un sentido de realidad. Cuando se vienen a pedir recursos acá, al Gobierno Regional y se pide para una cantidad de tiempo y para un proyecto determinado, hay que saber si realmente lo van a poder realizar o no. No pedir por pedir. Los recursos del Gobierno Regional tienen que llegar a los vecinos y vecinas de nuestra región. Eso es lo que estamos haciendo”.

Programas con problemas de ejecución por parte de los servicios públicos

– Fortalecimiento Caprino, Seremi de Agricultura: 200 millones de presupuesto sin ejecutar a la fecha.
– Implementación de Prácticas Silvo Agroambientales, Seremi de Agricultura: 1.000 millones sin rendir aún. Se explicó que con las rendiciones atrasadas de agosto, septiembre, octubre y noviembre se terminaría de ejecutar el presupuesto.
– Fortalecimiento de la pequeña agricultura desde la gestión del riego, Seremi de Agricultura: Se reconoció que existen 96 millones sin rendir. Estiman que ejecutarán cerca de un 70% de ejecución, es decir, se quedarán cerca de 30 millones sin ejecución.
– Conectividad física para la agricultura familiar campesina (caminos intraprediales), INDAP: 473 millones sin ejecutar. Estiman que se ejecutará el 100% al término del año.
– Programas de fomento a la apicultura natural regenerativa y programa de Valorización comercial del huevo de campo (INDAP); 40 millones sin ejecutar. Ambos con cero ejecución a la fecha. Se comprometieron a ejecutar en diciembre.

Otros servicios citados con fondos sin ejecutar o rendir fueron ProChile, la Universidad de Aysén, Universidad de Chile, Sernatur, el SAG y el Servicio de Salud. Según estimaciones de la jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional, hacia finales de 2025, serán aproximadamente 225 millones de pesos que no se ejecutarán este año.

