PDI y Fiscalía investigan caso de violación y almacenamiento de material pornográfico infantil

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (BRISEX) Coyhaique, en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, lograron la detención de un imputado por los delitos de violación de menor de 14 años y almacenamiento de material pornográfico infantil. Se trata de un ciudadano chileno, de 46 años, con antecedentes policiales por los delitos de porte de arma cortante y Ley N°20.000.

Coyhaique.- El proceso investigativo se inicia a raíz de una denuncia interpuesta en el complejo policial Coyhaique durante la madrugada del 18 de noviembre, lo que permitió iniciar una serie de diligencias para esclarecer los hechos denunciados.

Al respecto, el jefe de la BRISEX Coyhaique, comisario Fernando Álvarez Jeldes, señaló que el denunciante “compró un teléfono por Marketplace y, a la revisión de este equipo, se percató de la presencia de un vídeo que mostraba imágenes de connotación sexual entre un adulto y un NNA”.

Atendida la gravedad de los hechos denunciados, “de manera pronta y oportuna se realizaron diversas diligencias investigativas tales como declaraciones, empadronamiento, revisión del mismo equipo telefónico, lo que conllevó a llegar a un dato de un perfil de Facebook, el cual al revisarlo tenía una cuenta abierta, por lo que se pudo obtener información desde ese perfil, el que posteriormente fue cotejado en nuestras bases institucionales, logrando con esto la individualización del imputado”, agregó el comisario Álvarez.

Gracias al trabajo multidisciplinario de distintos equipos investigativos de la Región Policial de Aysén, los detectives lograron identificar las redes familiares y personales del imputado, logrando individualizar a la víctima.

En base a los antecedentes obtenidos, explicó el oficial policial, “se coordinó con el Ministerio Público para gestionar la orden de detención respectiva, por lo que el día de ayer (martes) en horas de la tarde se detuvo al imputado por los delitos de almacenamiento de pornografía infantil y violación de menor de 14 años, siendo puesto a disposición el día de hoy a la respectiva audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Coyhaique”.

Al momento de su detención, el imputado opuso resistencia, agrediendo a un funcionario de la PDI, por lo que también fue detenido por el delito flagrante de maltrato de obra a funcionario PDI.

De acuerdo a la información proporcionada por la policía civil, no se descarta que existan otras víctimas, “estamos en una etapa inicial de la investigación, analizando los dispositivos para ver si podemos obtener otras víctimas que nos puedan ayudar a establecer la participación de este sujeto como imputado en otros delitos”.

Audiencia

Sobre este hecho, el Fiscal Jefe de Coyhaique, Luis Contreras, señaló que “se trata de un caso especialmente complejo que se inició debido a la venta de un teléfono celular entre particulares. La persona que lo adquiere, al revisar el teléfono, se da cuenta de que contiene archivos de pornografía infantil”.

El persecutor penal añadió que “a partir de diligencias desarrolladas por la Policía de Investigaciones, a requerimiento del Ministerio Público, se logró acreditar la identidad de las personas que aparecían en los videos y fotografías”.

El Fiscal Contreras precisó que “una vez realizado aquello y a requerimiento del Ministerio Público, el Tribunal de Garantía ordenó la detención de esta persona, que es el autor de los delitos investigados, quien se encuentra actualmente con la detención ampliada hasta el día viernes para desarrollar una serie de diligencias”.

La Unidad Regional de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía brindó apoyo y contención a la familia de la víctima, además de facilitar la realización de las primeras diligencias asociadas a la Entrevista Investigativa Videograbada.

Llamado a la denuncia

Finalmente, desde la PDI enfatizaron en la importancia de la responsabilidad de los adultos para evitar delitos de connotación sexual infantil, quienes al identificar alguna señal de alerta deben escuchar, creer proteger y denunciar los hechos.

En ese sentido, el jefe de la BRISEX Coyhaique subrayó que “es sumamente importante primero realizar la denuncia, ya que sin la denuncia no se puede dar inicio al proceso de persecución penal. La invitación es que cada vez que se tenga conocimiento de un hecho, ya sea de un familiar, de un menor o de alguna persona que haya sido víctima de algún delito de índole sexual, denunciar porque es la única forma que las policías tienen de actuar y de manera rápida como fue en este caso”.