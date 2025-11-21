Parque Nacional Cerro Castillo inicia temporada alta 2025-26 con apertura de sendero Mirador Laguna

Esto se suma a la habilitación de Estero Parada desde octubre de este año y próximamente se abrirá el sector Las Horquetas. Además, se lanzó nuevo sitio web para compra de tickets e informarse sobre condiciones climáticas, horarios y recomendaciones.

Río Ibáñez.- En un año marcado por la obtención de la certificación para ingresar a la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Parque Nacional Cerro Castillo dio inicio oficial a su Temporada Alta 2025-26 con la apertura del Sendero Mirador Laguna, el circuito de mayor tránsito y el segundo en habilitarse tras la puesta en marcha de Estero Parada, disponible desde octubre con autoguiados. A ello se sumará próximamente la habilitación del sector Las Horquetas.

Como parte de los hitos de este nuevo periodo estival, la Asociación de Turismo del Parque Nacional y Villa Cerro Castillo -entidad permisionaria de los senderos del parque- lanzó además un nuevo portal web para que visitantes y turistas puedan comprar sus tickets y conocer con anticipación el estado de los senderos, las condiciones climáticas y las recomendaciones de seguridad: www.senderospncc.cl.

En este sentido, el alcalde de la comuna de Río Ibáñez, Marcelo Jélvez Cárdenas, señaló que “el inicio de la temporada alta es un hito muy relevante para nuestra comuna, especialmente para Villa Cerro Castillo. Refleja el trabajo conjunto que hemos realizado para fortalecer la infraestructura, resguardar la seguridad y seguir consolidando al Parque Nacional Cerro Castillo como uno de los destinos más importantes de la Patagonia y la Región de Aysén. Invitamos a los visitantes a disfrutar del parque con responsabilidad y respeto por nuestro entorno natural”.

Mantenciones, mejoras y gestión de riesgos

Durante las semanas previas a este lanzamiento, el equipo de la asociación ha desarrollado trabajos de mantención y mejoramiento en terreno, lo que ha permitido habilitar los senderos en condiciones óptimas. Estas labores contemplaron poda y despeje de rutas, reparación y reforzamiento de pasarelas y puentes, además de instalación y actualización de señalética, junto con tareas de limpieza y recuperación de tramos afectados por las condiciones climáticas durante el año.

En coordinación con CONAF y con apoyo de la I. Municipalidad de Río Ibáñez, también se actualizaron los protocolos de seguridad y operación, fortaleciendo los procesos de registro y control de ingreso, la gestión de riesgos y los procedimientos de respuesta ante incidentes. Este trabajo forma parte del sistema general de funcionamiento del parque, que contempla lineamientos específicos para temporadas de invierno y periodos de alta afluencia.

“Hemos trabajado intensamente con nuestro equipo de rangers en terreno para mejorar los senderos y las infraestructuras necesarias. Además, hemos reforzado nuestros protocolos internos para fortalecer la seguridad y la experiencia del visitante”, señaló Benjamín Cortés-Monrroy, director ejecutivo de la Asociación de Turismo del Parque Nacional y Villa Cerro Castillo.

Información para visitantes

A partir de esta temporada, el sitio web www.senderospncc.cl permitirá acceder a tickets, información actualizada sobre clima, horarios, restricciones, recomendaciones de seguridad y estado de rutas. La administración del parque hace un llamado a quienes visiten el área protegida a respetar la señalética, seguir las indicaciones del personal y utilizar equipamiento adecuado según la época del año.